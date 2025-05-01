Люксембург выделяет €10 миллионов на поддержку энергетики в Украине — Finance.ua

Люксембург выделяет €10 миллионов на поддержку энергетики в Украине Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Люксембург выделяет €10 миллионов на поддержку энергетики в Украине

Люксембург выделит 10 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины в 2025 году, средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования и топлива.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном с главами МИД и Минобороны Люксембурга Ксавье Беттелем и Юрико Бакес брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

«Важным практическим результатом встреч является решение Люксембурга выделить в 2025 году 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства Энергетического фонда будут направлены на закупку оборудования и топлива, модернизацию энергетической инфраструктуры», — сказал глава украинской дипломатии.

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По словам Сибиги, с люксембургской стороной обсуждались вопросы усиления обороноспособности Украины и давления на агрессора, инвестиции в украинское производство оружия. Сибига отметил, что военная поддержка Люксембурга уже превысила 250 млн евро.

Среди тем встречи были усиление санкций против россии, использование ее замороженных активов в пользу Украины и дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО.

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Украинский министр предложил Люксембургу, чье агентство LuxDev уже реализует 40 проектов по восстановлению в Кривом Роге, распространить свои программы и на другие регионы, в частности Харьковщину.

Укрінформ По материалам:

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