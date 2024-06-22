Люди становятся бедными из-за этих ошибок — Finance.ua

Люди становятся бедными из-за этих ошибок Сегодня 16:07 — Личные финансы

Люди становятся бедными из-за этих ошибок, Фото: freepik

Это может показаться нелогичным, но средняя зарплата не обеспечивает финансовую стабильность. Многие люди со средним доходом все равно еле сводят концы с концами и даже живут в бедности.

Издание New Trader U назвало пять распространенных причин, по которым люди становятся бедными.

Как человек со средним доходом становится бедным

Люди, получающие среднюю зарплату, могут оказаться в затруднительном финансовом положении из-за распространенных ошибок.

1. Жить не по доходам. Многие тратят больше, чем зарабатывают, что приводит к циклу долгов и финансовой нестабильности. Это включает в себя чрезмерные расходы на жилье, автомобили и другие расходы, превышающие их доходы.

2. Отсутствие денежного планирования. Неумение эффективно составлять бюджет, откладывать деньги на случай непредвиденных обстоятельств или планировать выход на пенсию может сделать человека уязвимым перед финансовым кризисом.

Даже люди со средним доходом могут с трудом управлять своими финансами, не имея надежного финансового плана.

3. Накопление долга с высокими процентами. Использование Использование кредитных карт и других кредитов с высокими процентами для покрытия ежедневных расходов может быстро привести к образованию неуправляемого долга. Это особенно проблематично, когда люди вносят только минимальные платежи, позволяя процентам накапливаться.

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4. Неожиданные медицинские расходы. Непредвиденные медицинские расходы — одна из основных причин банкротства в США.

Даже при наличии страховки высокая стоимость медицинского обслуживания может истощить сбережения и загнать человека в долги. Без медицинской страховки долгосрочная неотложная медицинская помощь может разорить.

5. Финансовая неграмотность. Непонимание основных финансовых принципов, таких как сложные проценты, инвестиционные стратегии, управление бизнесом, бухгалтерский учет и управление долгами, может помешать людям достичь экономической стабильности.

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Эти факторы подчеркивают важность финансового образования, дисциплинированных расходов и активного финансового планирования, чтобы не оказаться в бедности, несмотря на среднюю зарплату.

18 903 грн. Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 года она составляла

Наивысший уровень зарплат сохраняется у работников в секторе информации и телекоммуникаций — 49 473 грн. Это на 35,6% больше, чем годом ранее.

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УНІАН По материалам:

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