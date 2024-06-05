Знание английского увеличивает зарплату на 38%: о какой отрасли идет речь — Finance.ua

Знание английского увеличивает зарплату на 38%: о какой отрасли идет речь Сегодня 17:33 — Личные финансы

Знание английского увеличивает зарплату на 38%: о какой отрасли идет речь

Претендовать на повышение и получать большую зарплату — такие возможности открываются перед людьми, знающими английский язык. Специалисты work.ua рассказали, в какой сфере чаще всего действует такая закономерность.

Недавно Work.ua провел исследование рынка труда юриспруденции. Выяснилось, что одну из ключевых ролей в этой сфере играет знание английского языка. В частности, 15% вакансий в категории «Юриспруденция» содержат требование знания этого языка.

Аналитики выяснили, какой именно уровень владения языком ожидают работодатели от соискателей:

1% - начальный;

32% - средний;

21% - выше среднего;

38% - продвинутый;

8% - свободно.

То есть начальный уровень не дает существенных преимуществ на рынке труда. Это логично, потому что для использования языка в профессиональной сфере этого недостаточно.

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Кому именно точно нужно учить английский? Подробный анализ должностей показал, что язык открывает пути к руководящим должностям и современным направлениям юриспруденции. Речь идет о таких должностях:

начальник юридического отдела;

юрист-международник;

юрист ВЭД;

юрист по интеллектуальной собственности;

юрист по международным грантовым программам;

юрист по защите персональных данных (GDPR);

юрист по оценке комплаенс-рисков;

IT-юрист;

юрист по работе с инновационным бизнесом (в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты, блокчейна, Fintech и др.);

корпоративный юрист;

адвокат/юрист по налоговому праву;

юрист по антимонопольному праву.

Чаще всего юристов со знанием английского языка ищут юридические фирмы, IT-компании, общественные организации.

И хотя конкуренция за вакансии с требованием об английском соответствует средним показателям, компаниям непросто найти релевантных кандидатов. В апреле 2024 года только 3 вакансии в категории «Юриспруденция» не получили ни одного отклика соискателей. Все они требовали продвинутого уровня английского языка. В одной из вакансий компания искала юриста по медицинскому праву, в двух других — иммиграционного юриста.

Соответствует ли уровень знаний соискателей ожиданиям работодателей

35% кандидатов указали, что владеют английским. При этом их уровень следующий:

24% - начальный;

53% - средний;

6% - выше среднего;

16% - продвинутый;

1% - свободно.

Как видим, в основном соискатели имеют начальный и средний уровень английского языка, в то время как работодателям нужны люди с уровнем «выше среднего» и «продвинутый».

Владение английским напрямую влияет на доход — средний размер зарплаты в категории «Юриспруденция» со знанием английского в апреле 2024 года составлял 27 500 грн, что на 38% выше средней зарплаты в категории.

Английский влияет также на зарплатные ожидания соискателей. Если на уровнях «начальный» и «средний» этот показатель составляет 20 000 грн, то соискатели с уровнем выше среднего претендуют на доход 25 000 грн. Соискатели с продвинутым английским хотят зарабатывать не менее 30 000 грн.

А вот кандидаты со свободным английским неожиданно указали размер желаемой зарплаты 22 500 грн. Более подробный анализ показал, что большая часть этих соискателей претендует на должности, оплачиваемые ниже среднего — помощников юриста или адвоката.

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