Знание английского увеличивает зарплату на 38%: о какой отрасли идет речь — Finance.ua

Знание английского увеличивает зарплату на 38%: о какой отрасли идет речь
Претендовать на повышение и получать большую зарплату — такие возможности открываются перед людьми, знающими английский язык. Специалисты work.ua рассказали, в какой сфере чаще всего действует такая закономерность.
Недавно Work.ua провел исследование рынка труда юриспруденции. Выяснилось, что одну из ключевых ролей в этой сфере играет знание английского языка. В частности, 15% вакансий в категории «Юриспруденция» содержат требование знания этого языка.
Аналитики выяснили, какой именно уровень владения языком ожидают работодатели от соискателей:
- 1% - начальный;
- 32% - средний;
- 21% - выше среднего;
- 38% - продвинутый;
- 8% - свободно.
То есть начальный уровень не дает существенных преимуществ на рынке труда. Это логично, потому что для использования языка в профессиональной сфере этого недостаточно.
Кому именно точно нужно учить английский? Подробный анализ должностей показал, что язык открывает пути к руководящим должностям и современным направлениям юриспруденции. Речь идет о таких должностях:
- начальник юридического отдела;
- юрист-международник;
- юрист ВЭД;
- юрист по интеллектуальной собственности;
- юрист по международным грантовым программам;
- юрист по защите персональных данных (GDPR);
- юрист по оценке комплаенс-рисков;
- IT-юрист;
- юрист по работе с инновационным бизнесом (в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты, блокчейна, Fintech и др.);
- корпоративный юрист;
- адвокат/юрист по налоговому праву;
- юрист по антимонопольному праву.
Чаще всего юристов со знанием английского языка ищут юридические фирмы, IT-компании, общественные организации.
И хотя конкуренция за вакансии с требованием об английском соответствует средним показателям, компаниям непросто найти релевантных кандидатов. В апреле 2024 года только 3 вакансии в категории «Юриспруденция» не получили ни одного отклика соискателей. Все они требовали продвинутого уровня английского языка. В одной из вакансий компания искала юриста по медицинскому праву, в двух других — иммиграционного юриста.
Соответствует ли уровень знаний соискателей ожиданиям работодателей
35% кандидатов указали, что владеют английским. При этом их уровень следующий:
- 24% - начальный;
- 53% - средний;
- 6% - выше среднего;
- 16% - продвинутый;
- 1% - свободно.
Как видим, в основном соискатели имеют начальный и средний уровень английского языка, в то время как работодателям нужны люди с уровнем «выше среднего» и «продвинутый».
Владение английским напрямую влияет на доход — средний размер зарплаты в категории «Юриспруденция» со знанием английского в апреле 2024 года составлял 27 500 грн, что на 38% выше средней зарплаты в категории.
Английский влияет также на зарплатные ожидания соискателей. Если на уровнях «начальный» и «средний» этот показатель составляет 20 000 грн, то соискатели с уровнем выше среднего претендуют на доход 25 000 грн. Соискатели с продвинутым английским хотят зарабатывать не менее 30 000 грн.
А вот кандидаты со свободным английским неожиданно указали размер желаемой зарплаты 22 500 грн. Более подробный анализ показал, что большая часть этих соискателей претендует на должности, оплачиваемые ниже среднего — помощников юриста или адвоката.
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