Какую пенсию получат работники с зарплатой 15 тысяч гривен — Finance.ua

Какую пенсию получат работники с зарплатой 15 тысяч гривен Сегодня 14:04 — Личные финансы

Какую пенсию получат работники с зарплатой 15 тысяч гривен, Фото: freepik

В Украине с зарплатой 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн.

Это подсчитало издание «Обозреватель».

Следует отметить, что размер пенсии зависит и от стажа. Указанный размер подсчитан с учетом 35 лет стажа (полный стаж).

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При расчете пенсии среднюю заработную плату граждан сравнивают со средней зарплатой по данным Пенсионного фонда, то есть той, с которой уплачены взносы.

Учитывают среднюю заработную плату за три года — это 13,55 тыс. грн. В случае если зарплата будет составлять 15 тыс. грн, то будет увеличиваться пропорционально средней, а коэффициент будет равен 0,89.

Таким образом, гражданам с таким официальным доходом и достаточным страховым стажем выплатят пенсию в размере 4,22 тыс. грн.

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По последним данным за апрель, средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тыс. грн. На самом же деле средняя пенсия не показывает реальную картину.

Выплаты сильно разнятся в зависимости от региона. Если в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 грн, то в Тернопольской области — всего 4399 грн.

2725 гривен. Такая выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и не успевшим приобрести достаточный страховой стаж. Напомним, в результате весенней индексации размер минимальной пенсии вырос на 364 гривны и теперь составляетТакая выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и не успевшим приобрести достаточный страховой стаж.

Справка Finance.ua:

первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сказала, что гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте;

граждане, временно находящиеся за границей, могут платить взносы на государственное пенсионное страхование;



украинцы, которым уже исполнилось 60 лет, а пенсию им так и не назначили за неимением страхового стажа, могут продолжать платить добровольный страховой взнос до тех пор, пока им не назначат пенсионную выплату.



Обозреватель По материалам:

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