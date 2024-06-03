Пенсия: у кого из пенсионеров выплаты вырастут на 3250 гривен — Finance.ua

Пенсия: у кого из пенсионеров выплаты вырастут на 3250 гривен Сегодня 14:00 — Личные финансы

Пенсия: у кого из пенсионеров выплаты вырастут на 3250 гривен

В то время как в июне работающие пенсионеры, имеющие право на перерасчет пенсии, получат повышенные выплаты, также некоторые пенсионеры получат дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Это последний месяц действия соответствующей программы поддержки, пишет профильное издание «На пенсии».

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Программа ООН была продлена в апреле на три месяца, поэтому, если ее не продлят снова, в июле выплат уже не будет.

Кто может получить доплаты к пенсии от ООН. Доплаты к пенсиям предусмотрены для пенсионеров, которые:

проживают в зоне активных или потенциальных боевых действий согласно спискам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

получают пенсию в размере до 3250 гривен;

не получали с 1 марта 2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций или государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

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Как получить доплату к пенсии. Доплата к пенсии составляет разницу между 3250 гривнами и фактической пенсией. Для ее получения обращаться никуда не нужно — Пенсионный фонд автоматически рассчитает выплаты согласно своей базе данных. Выплаты будут начислены вместе с пенсией и поступят либо на банковскую карту пенсионера, либо через почтовое отделение.

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Справка Finance.ua:

Кабмин решил проиндексировать пенсии с 1 марта на 8%.

С 1 апреля ожидался автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

По данным ПФ, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине количество пенсионеров, получающих пенсию в размере до 3 тыс. гривен, уменьшилось до 26,84%,

На пенсии По материалам:

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