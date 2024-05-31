Минимальная пенсия в июне — Finance.ua

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Минимальная пенсия в июне

Казна и Политика
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Минимальная пенсия в июне
Минимальная пенсия в июне
Увеличение минимальной пенсии в июне не предусматривается. Дело в том, что размер такой пенсионной выплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. А он устанавливается на 1 января текущего года. В 2024 году он составляет 2361 гривны.
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Однако вследствие весенней индексации размер минимальной пенсии вырос на 364 гривны и теперь составляет 2725 гривен. Такая выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и не успевшим приобрести достаточный страховой стаж.
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Какие минимальные размеры пенсии для других пенсионеров

В то же время с 1 марта в Украине были установлены новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров:
  • для пенсионеров до 70 лет с полным стажем 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа: минимальная пенсия установлена ​​на уровне 2980 гривен;
  • для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет: минимальная пенсия составляет 3240 гривен;
  • для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и у которых страховой стаж 20/25 лет: минимальная пенсия составляет 3370 гривен;

Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной)

По материалам:
Телеканал 24
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