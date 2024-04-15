Средняя пенсия в Украине выросла: сколько платили в апреле — Finance.ua

Средняя пенсия в Украине выросла: сколько платили в апреле Сегодня 09:08 — Личные финансы

Средняя пенсия в Украине выросла: сколько платили в апреле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2024 года.

Как свидетельствуют данные ведомства, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн.

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

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При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 1,2%.

Индексация

Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года. На 8% индексированы пенсии для:

9,5 млн «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Также отметим, что средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн или на 16,5%, до 5 385,25 грн. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

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