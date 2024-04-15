Средняя пенсия в Украине выросла: сколько платили в апреле — Finance.ua
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Средняя пенсия в Украине выросла: сколько платили в апреле

Личные финансы
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Средняя пенсия в Украине выросла: сколько платили в апреле
Средняя пенсия в Украине выросла: сколько платили в апреле
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2024 года.
Как свидетельствуют данные ведомства, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн.
По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.
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При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 1,2%.

Индексация

Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года. На 8% индексированы пенсии для:
  • 9,5 млн «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств
  • 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.
Также отметим, что средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн или на 16,5%, до 5 385,25 грн. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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