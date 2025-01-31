Лучший город в Европе для поездки на выходные — Finance.ua

Лучший город в Европе для поездки на выходные Сегодня 21:33 — Личные финансы

Лучший город в Европе для поездки на выходные

Сараево — столица Боснии и Герцеговины — один из самых дешевых городов Европы, который предлагает невероятные цены для путешественников и иностранцев.

Об этом пишет Express со ссылкой на туристическое издательство Lonely Planet.

Как пишет издание, город объединяет богатую историю, потрясающую природу и непревзойденную местную атмосферу. Неудивительно, что Lonely Planet включило Сараево в список лучших европейских городов для идеального отдыха на выходные.

В то время как такие города, как София (Болгария) или Бухарест (Румыния), также бюджетны, Сараево выделяется благодаря низкой стоимости жизни, доступной еде и дешевому жилью, будучи богатым культурой и живописными местами.

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Туристы могут посетить Латинский мост и место убийства Франца Фердинанда — место, где в 1914 году был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, что положило начало Первой мировой войне. Любителям истории будет интересно посетить Музей Сараево 1878−1918 гг.

Также можно насладиться спокойным отдыхом в природном парке Врело Босне (источник реки Босна) — с источниками, ручьями и конными экипажами.

Местной кухней можно насладиться за 3−7 евро и прокатиться на местном транспорте за 0,90 евро.

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Напомним, TripAdvisor в своем ежегодном отчете 2025 Must-Visit Destinations впервые определили лучшие направления мира для соло-туристов, основываясь на отзывах своих пользователей. На первом месте — японский город Осака, который, по мнению путешественников, предлагает гостям яркую гастрономию, а также отличные шоппинг и ночную жизнь. Второе место занял Куала-Лумпур, Малайзия, а третье — Буэнос-Айрес, Аргентина.

Международный туризм фактически восстановился (99%) после худшего кризиса в истории сектора, вызванного пандемией коронавируса. В 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов — это на 11% или на 140 млн туристов больше, чем в 2023 году.

Канадский журналист-фрилансер Джоэл Балсам, живущий в бразильском Рио-де-Жанейро, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвал десять лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году.

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