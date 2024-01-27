Лучшие места Европы для «теплого» отдыха зимой (фото) — Finance.ua

Лучшие места Европы для «теплого» отдыха зимой (фото) Сегодня 14:00 — Мир

Сайт euronews.com назвал комфортные места для зимнего отдыха для тех, кто хочет погреться на солнышке и забыть о морозной зиме. Вот некоторые из самых лучших солнечных мест в Европе.

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Мадейра, Португалия

Мадейра является одним из самых экзотических островов Европы с одними из лучших пейзажей в Европе — с ботаническими садами, живописным побережьем.

Кроме того, вы гарантированно получите дозу солнца с температурой зимой около 21 °C.

Хотя существует определенный риск дождя, ливни продолжаются недолго, поэтому в этом районе много пышных зеленых ландшафтов.

Любители природы могут прогуляться вдоль зигзагообразной сети левад — рукотворных каналов, предназначенных для транспортировки воды для орошения сельскохозяйственных полей вокруг острова. Фуншал, живописная столица острова, может многое предложить своим посетителям, включая прекрасную архитектуру и бурную ночную жизнь.

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Сицилия, Италия

Благодаря мягкому средиземноморскому климату Сицилия является круглогодичным направлением.

Даже в разгар января средняя температура держится около 16 ° C с периодами яркого солнечного света.

Это также означает, что сезон морских ежей (ricci di mare) в разгаре до февраля, поэтому любители приключений могут полакомиться этим особым деликатесом в многочисленных местных ресторанах.

Поскольку зимой на острове меньше людей, чем в другие времена года, посетители могут наслаждаться потрясающими городами в стиле барокко и археологическими достопримечательностями.

Если вы любите фестивали, зима — идеальное время для посещения Сицилии. Festa di Sant’Agata в Катании проводится в начале февраля в честь святого покровителя города, а в Агридженто в декабре проводятся фестивали в честь драматурга Пиранделло.

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Кипр

Настоящие поклонники солнца должны отправиться на Кипр, чтобы увидеть самые теплые зимы в Средиземноморье.

Пока температура колеблется около 17 °C, вы получите витамин D, который усиливает пять часов солнца в день. Погода удобна для путешествий и изучения культуры и истории острова.

Расположенный в восточной части Средиземного моря Кипр имеет одни из самых красивых пляжей в Пафосе, яркую ночную жизнь в Лимассоле и одни из лучших музеев и ресторанов в столице островной страны Никосии.

Если вы хотите исследовать Кипр во время однодневной поездки, туры стоят незначительную цену в тихие зимние месяцы.

Канарские острова

Из-за близости к африканскому побережью Канарские острова имеют желанный климат круглый год с минимум 300 солнечными днями.

Выбирайте Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентура и Гран-Канария, где есть много развлечений и песчаных пляжей, в зависимости от того, что вы ищете.

Мальта

Если вы хотите почувствовать культуру вместе с зимним солнцем, отправляйтесь на Мальту. На острове расположено не менее девяти объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

А поскольку зимой почти не идет дождь, зонтик не нужен. Температура около 16°C делает прогулку по улицам Валлетты достаточно приятной.

Здесь есть много гаваней, симпатичных рыбацких сел, скал и скалистых бухт, которые стоит исследовать, или вы можете побродить в девственной сельской местности.

Для путешествия на лодке отправляйтесь на соседний остров Гозо, где вы откроете для себя храмы Ггантия — самый старый и впечатляющий мегалитический комплекс на Мальте. Они старше египетских пирамид.

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