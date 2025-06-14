Lotus обновил свой последний бензиновый спорткар (фото) — Finance.ua

Lotus обновил свой последний бензиновый спорткар (фото) Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

Lotus обновил свой последний бензиновый спорткар (фото), Фото: Lotus

Lotus добавил своему последнему бензиновому спорткару еще больше драйверской эстетики. Специальная версия получила название Lotus Emira V6 SE.

Об этом сообщили на сайте Lotus.

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Эта модель отличается уникальными настройками подвески, углами установки колес и усиленной конструкцией механической коробки передач.

К линейке также добавили базовую Emira Turbo с 2,0-литровым турбодвигателем и восьмиступенчатой ​​роботизированной трансмиссией.

Lotus Emira подготовили несколько небольших, но важных обновлений. В частности, появилась базовая версия Emira Turbo, которая в Великобритании стоит $79,5 тыс.

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Купе оснащается турбомотором объемом 2,0 л (364 л.с., 430 Н∙м; в версии Turbo SE — 405 л.с. и 480 Н∙м), 8-ступенчатой ​​роботизированной коробкой DCT и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды.

В стандартное оснащение входят сиденья с электрорегулировкой в ​​12 направлениях, мультимедийная система и современный пакет электронных помощников.

Фото: Lotus

Более увлекательные впечатления от управления дарит новая Emira V6 SE с 3,5-литровым компрессорным двигателем (405 л.с., 420 Н∙м). Спорткар доступен как с механической, так и автоматической коробкой передач.

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Для «механики» установили новую опору, обеспечивающую более точное переключение. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 секунды с МКПП и 4,8 секунды с автоматом.

В Emira V6 SE перенастроены амортизаторы и скорректированы углы установки колес, что улучшит комфорт и управляемость.

Фото: Lotus

Все версии Emira получили общие усовершенствования. В частности, модернизированная система охлаждения улучшила циркуляцию жидкости в основной радиатор и охладитель масла трансмиссии, а также снизила массу авто.

Кроме того, оптимизирована работа кондиционера и установлен термостат, позволяющий двигателю быстрее достигать рабочей температуры в различных погодных условиях.

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Наконец, спорткар получил стайлинг-пакет Racing Line, который совместим с любым двигателем и придает «Эмире» немного гоночного характера.

Это достигнуто за счет акцентных линий на кузове, корпусов зеркал в цвет тормозных суппортов, специальных шильдиков, глянцево-черных 20-дюймовых колес и отделки салона алькантарой с контрастной прострочкой, соответствующей выбранному цвету. Стоимость пакета — $4 тыс.

MMR По материалам:

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