Lotus обновил свой последний бензиновый спорткар (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lotus обновил свой последний бензиновый спорткар (фото)

Технологии&Авто
11
Lotus обновил свой последний бензиновый спорткар (фото)
Lotus обновил свой последний бензиновый спорткар (фото), Фото: Lotus
Lotus добавил своему последнему бензиновому спорткару еще больше драйверской эстетики. Специальная версия получила название Lotus Emira V6 SE.
Об этом сообщили на сайте Lotus.
Читайте также
Эта модель отличается уникальными настройками подвески, углами установки колес и усиленной конструкцией механической коробки передач.
К линейке также добавили базовую Emira Turbo с 2,0-литровым турбодвигателем и восьмиступенчатой ​​роботизированной трансмиссией.
Lotus Emira подготовили несколько небольших, но важных обновлений. В частности, появилась базовая версия Emira Turbo, которая в Великобритании стоит $79,5 тыс.
Читайте также
Купе оснащается турбомотором объемом 2,0 л (364 л.с., 430 Н∙м; в версии Turbo SE — 405 л.с. и 480 Н∙м), 8-ступенчатой ​​роботизированной коробкой DCT и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды.
В стандартное оснащение входят сиденья с электрорегулировкой в ​​12 направлениях, мультимедийная система и современный пакет электронных помощников.
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Более увлекательные впечатления от управления дарит новая Emira V6 SE с 3,5-литровым компрессорным двигателем (405 л.с., 420 Н∙м). Спорткар доступен как с механической, так и автоматической коробкой передач.
Читайте также
Для «механики» установили новую опору, обеспечивающую более точное переключение. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 секунды с МКПП и 4,8 секунды с автоматом.
В Emira V6 SE перенастроены амортизаторы и скорректированы углы установки колес, что улучшит комфорт и управляемость.
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Все версии Emira получили общие усовершенствования. В частности, модернизированная система охлаждения улучшила циркуляцию жидкости в основной радиатор и охладитель масла трансмиссии, а также снизила массу авто.
Кроме того, оптимизирована работа кондиционера и установлен термостат, позволяющий двигателю быстрее достигать рабочей температуры в различных погодных условиях.
Читайте также
Наконец, спорткар получил стайлинг-пакет Racing Line, который совместим с любым двигателем и придает «Эмире» немного гоночного характера.
Это достигнуто за счет акцентных линий на кузове, корпусов зеркал в цвет тормозных суппортов, специальных шильдиков, глянцево-черных 20-дюймовых колес и отделки салона алькантарой с контрастной прострочкой, соответствующей выбранному цвету. Стоимость пакета — $4 тыс.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems