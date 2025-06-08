На украинском рынке упал спрос на грузовики — Finance.ua

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На украинском рынке упал спрос на грузовики

Технологии&Авто
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На украинском рынке упал спрос на грузовики
На украинском рынке упал спрос на грузовики
В мае на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто.
Об этом сообщает «Укравтопром».
По сравнению с маем прошлого года, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 15%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:
  • Man — 102 ед.;
  • Renault — 98 ед.;
  • Peugeot — 88 ед.;
  • Citroën — 79 ед.;
  • Mercedes-Benz — 75 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4774 новые машины, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
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