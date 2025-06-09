Какие средние цены на подержанные авто в регионах Украины (инфографика) — Finance.ua

Какие средние цены на подержанные авто в регионах Украины (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Какие средние цены на подержанные авто в регионах Украины (инфографика)

По результатам мониторинга объявлений о продаже легковых автомобилей с пробегом в мае, на основе информации предоставленной агрегатором Automoto.ua , средние цены существенно отличались в зависимости от региона.

Об этом пишет Институт исследований авторынка.

Где самые большие цены

Киев и западные области.

Самые низкие цены: в приграничных и прифронтовых регионах.

Регионы с самыми высокими средними ценами:

Киев + Киевская область — $8 800. Львовская область — $7 800. Закарпатская область — $7 000.

Следовательно, региональные отличия на вторичном рынке авто сохраняются. Самые дорогие предложения там, где стабильный импорт и активный спрос, самые низкие — в регионах, охваченных боевыми действиями.

Регионы с самыми низкими средними ценами:

Донецкая область — $2 800. Херсонская область — $2 800. Луганская область — $3 500.

Напомним, в настоящее время 340 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. Камеры работают в 27 городах и 18 областях Украины.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, за 5 лет полицейские вынесли более 14,5 миллиона постановлений — именно столько раз привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто игнорировал правила проезда по полосе общественного транспорта.

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