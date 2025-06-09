Какие средние цены на подержанные авто в регионах Украины (инфографика) — Finance.ua

Какие средние цены на подержанные авто в регионах Украины (инфографика)
По результатам мониторинга объявлений о продаже легковых автомобилей с пробегом в мае, на основе информации предоставленной агрегатором Automoto.ua, средние цены существенно отличались в зависимости от региона.
Об этом пишет Институт исследований авторынка.
Где самые большие цены
Киев и западные области.
Самые низкие цены: в приграничных и прифронтовых регионах.
Регионы с самыми высокими средними ценами:
- Киев + Киевская область — $8 800.
- Львовская область — $7 800.
- Закарпатская область — $7 000.
Следовательно, региональные отличия на вторичном рынке авто сохраняются. Самые дорогие предложения там, где стабильный импорт и активный спрос, самые низкие — в регионах, охваченных боевыми действиями.
Регионы с самыми низкими средними ценами:
- Донецкая область — $2 800.
- Херсонская область — $2 800.
- Луганская область — $3 500.
Напомним, в настоящее время 340 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. Камеры работают в 27 городах и 18 областях Украины.
Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, за 5 лет полицейские вынесли более 14,5 миллиона постановлений — именно столько раз привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто игнорировал правила проезда по полосе общественного транспорта.
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