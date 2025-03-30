Логистическая компания будет бороться с воровством с помощью ИИ: как это будет работать — Finance.ua
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Логистическая компания будет бороться с воровством с помощью ИИ: как это будет работать

Технологии&Авто
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Логистическая компания будет бороться с воровством с помощью ИИ: как это будет работать
Логистическая компания будет бороться с воровством с помощью ИИ: как это будет работать
Для противодействия кражам грузов компания Quehenberger Logistics начнет комплектовать свои трейлеры камерами и датчиками, которые будут управляться искусственным интеллектом.
Эту новость распространил ресурс eurotransport.de.
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Оператор транспортно-логистических услуг стремится свести воровство груза к нулю и улучшить безопасность и эффективность грузовых перевозок с помощью инновационных технологий.
Сперва Quehenberger установит оборудование на десяти прицепах, работающих по всему миру. В будущем будет оборудован весь собственный автопарк и транспорт партнеров.

Как работает система защиты

Камеры будут сканировать салон трейлеров, анализировать и сводить данные в реальном времени с первых минут рейса. Аппаратура будет фиксировать отклонения от маршрута, незапланированные манипуляции или открытие дверей. Она даже среагирует на разрезание тента прицепа.
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В случае несанкционированного вмешательства, искусственный интеллект запускает тревогу и информирует ответственных. Это произойдет даже при соскальзывании поддонов, тогда тоже сработает сигнализация. Она проинформирует водителя грузовика и диспетчера.
Камера также измеряет все грузовое пространство в прицепе и сообщает диспетчеру о свободном грузовом месте в единицах поддонов.
Затем диспетчер может предложить это грузовое место на биржах грузов и, в идеале, продать его еще в пути.
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На втором этапе разработки искусственный интеллект должен самостоятельно предлагать грузовое пространство на биржах и находить оптимальную дополнительную нагрузку.
Сейчас команда проекта находится в фазе длительного обучения, в ходе которого разрабатывается программное обеспечение с алгоритмом реакции под конкретные сценарии.
По материалам:
Телеканал 24
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