Китай будет маркировать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией — Finance.ua
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Китай будет маркировать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией

Мир
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Китай будет маркировать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией
Китай будет маркировать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией, Фото: freepik
Китай присоединился к ЕС и США в развертывании нового регулирования для контроля дезинформации, требуя маркировки синтетического контента в Интернете.
Об этом сообщает Bloomberg.

Какие изменения вводит Китай

Администрация киберпространства Китая (CAC) вместе с тремя другими агентствами в пятницу объявила о новом наборе правил, требующих от поставщиков услуг маркировать материалы, сгенерированные ИИ, как таковые — либо явно, либо с помощью метаданных, закодированных в каждом файле. Эти правила вступают в силу с 1 сентября.
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Недавний взрыв генеративного ИИ, охватывающий все: от написания эссе и генерации изображений до имитации человеческих голосов — принес с собой повышенный риск дезинформации.
Закон ЕС об ИИ включает положения о маркировке медиа, созданных или обработанных с помощью ИИ, тогда как в Вашингтоне бывший президент Джо Байден подписал указ, предписывающий разработку эффективных механизмов для обеспечения происхождения контента.
«Закон о маркировке поможет пользователям выявлять дезинформацию и привлекать поставщиков услуг к ответственности за маркировку своего контента, — говорится в заявлении CAC. — Это сделано для того, чтобы сократить злоупотребление контентом, созданным с помощью ИИ».
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Закон требует, чтобы операторы магазинов приложений проверяли у разработчиков, предоставляет ли их программное обеспечение услуги по созданию контента, созданного с помощью ИИ, и пересматривали свои механизмы маркировки.
Платформы по-прежнему могут предоставлять контент, созданный с помощью ИИ, без маркировки, если они соблюдают соответствующие правила и делают это в ответ на запросы пользователей.
Согласно заявлению, Министерство промышленности и информационных технологий Китая, Министерство общественной безопасности и Национальное управление радио и телевидения также принимают участие в разработке правил.
По материалам:
УНН
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