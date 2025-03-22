Китай будет маркировать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией — Finance.ua

Китай будет маркировать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией Сегодня 23:08 — Мир

Китай будет маркировать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией, Фото: freepik

Китай присоединился к ЕС и США в развертывании нового регулирования для контроля дезинформации, требуя маркировки синтетического контента в Интернете.

Об этом сообщает Bloomberg.

Какие изменения вводит Китай

Администрация киберпространства Китая (CAC) вместе с тремя другими агентствами в пятницу объявила о новом наборе правил, требующих от поставщиков услуг маркировать материалы, сгенерированные ИИ, как таковые — либо явно, либо с помощью метаданных, закодированных в каждом файле. Эти правила вступают в силу с 1 сентября.

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Недавний взрыв генеративного ИИ, охватывающий все: от написания эссе и генерации изображений до имитации человеческих голосов — принес с собой повышенный риск дезинформации.

Закон ЕС об ИИ включает положения о маркировке медиа, созданных или обработанных с помощью ИИ, тогда как в Вашингтоне бывший президент Джо Байден подписал указ, предписывающий разработку эффективных механизмов для обеспечения происхождения контента.

«Закон о маркировке поможет пользователям выявлять дезинформацию и привлекать поставщиков услуг к ответственности за маркировку своего контента, — говорится в заявлении CAC. — Это сделано для того, чтобы сократить злоупотребление контентом, созданным с помощью ИИ».

Закон требует, чтобы операторы магазинов приложений проверяли у разработчиков, предоставляет ли их программное обеспечение услуги по созданию контента, созданного с помощью ИИ, и пересматривали свои механизмы маркировки.

Платформы по-прежнему могут предоставлять контент, созданный с помощью ИИ, без маркировки, если они соблюдают соответствующие правила и делают это в ответ на запросы пользователей.

Согласно заявлению, Министерство промышленности и информационных технологий Китая, Министерство общественной безопасности и Национальное управление радио и телевидения также принимают участие в разработке правил.

УНН По материалам:

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