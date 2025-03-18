ИИ заменит каждого десятого чиновника в Великобритании к 2030 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ИИ заменит каждого десятого чиновника в Великобритании к 2030 году

Технологии&Авто
11
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует представить масштабные реформы государственного управления, чтобы «работать в интересах людей» и обеспечить стабильность в новую эпоху глобальной «нестабильности».
Об этом сообщает AI4Future.
Стармер пообещал использовать ИИ и автоматизацию, чтобы сократить «жир» в государственном аппарате и уменьшить влияние автономных органов.
Кроме того, министр канцелярии Пат Макфадден отметил, что изменения будут включать оплату труда, связанную с результатами работы, для старших государственных служащих, а также программу «взаимно согласованных выходов», чтобы облегчить увольнение неэффективных сотрудников.

Читайте также: ИИ в Украине будет помогать трудоустраивать безработных

Он также отметил, что министры постараются до 2030 года добиться того, чтобы каждый десятый государственный служащий работал в сфере цифровых технологий.
Разъясняя позицию правительства, министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл предупредил, что количество работников госслужбы «уменьшится», поскольку искусственный интеллект будет использоваться в государственных учреждениях для повышения эффективности.

Читайте также: DeepSeek как альтернатива ChatGPT: в чем революционность этой модели ИИ

Выступая в эфире SkyNews Breakfast с Уилфредом Фростом, Кайл сослался на исследование, которое возглавляло его ведомство. В нем говорится, что введение ИИ позволило бы правительству сэкономить £45 млрд благодаря повышению производительности и эффективности.
«Более половины или примерно половина всех транзакций правительство совершает в аналоговом формате, — сказал он. — HMRC ежедневно отвечает на звонки 100 000 раз — это не тот подход, по которому должно работать правительство. Так нельзя управлять страной в 2020-х».
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems