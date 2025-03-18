ИИ заменит каждого десятого чиновника в Великобритании к 2030 году — Finance.ua

ИИ заменит каждого десятого чиновника в Великобритании к 2030 году Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует представить масштабные реформы государственного управления, чтобы «работать в интересах людей» и обеспечить стабильность в новую эпоху глобальной «нестабильности».

Об этом сообщает AI4Future.

Стармер пообещал использовать ИИ и автоматизацию, чтобы сократить «жир» в государственном аппарате и уменьшить влияние автономных органов.

Кроме того, министр канцелярии Пат Макфадден отметил, что изменения будут включать оплату труда, связанную с результатами работы, для старших государственных служащих, а также программу «взаимно согласованных выходов», чтобы облегчить увольнение неэффективных сотрудников.

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Он также отметил, что министры постараются до 2030 года добиться того, чтобы каждый десятый государственный служащий работал в сфере цифровых технологий.

Разъясняя позицию правительства, министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл предупредил, что количество работников госслужбы «уменьшится», поскольку искусственный интеллект будет использоваться в государственных учреждениях для повышения эффективности.

Выступая в эфире SkyNews Breakfast с Уилфредом Фростом, Кайл сослался на исследование, которое возглавляло его ведомство. В нем говорится, что введение ИИ позволило бы правительству сэкономить £45 млрд благодаря повышению производительности и эффективности.

«Более половины или примерно половина всех транзакций правительство совершает в аналоговом формате, — сказал он. — HMRC ежедневно отвечает на звонки 100 000 раз — это не тот подход, по которому должно работать правительство. Так нельзя управлять страной в 2020-х».

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