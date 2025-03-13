Лимиты на карточные переводы с июня: рекомендации банкира — Finance.ua
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Лимиты на карточные переводы с июня: рекомендации банкира

Личные финансы
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Лимиты на карточные переводы с июня: рекомендации банкира
Лимиты на карточные переводы с июня: рекомендации банкира
С февраля 2025 года в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривен в месяц.
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Как рассказала заместитель председателя правления «Глобус Банка» Анна Довгальская, с начала действия новых правил по карточным переводам банки наблюдают определенные изменения в динамике переводов.
Чтобы избежать лимитов, клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как «скидывание денег на карту» родственникам или знакомым.
По ее словам, в начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов — в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной проекцией-ожиданием роста в марте-апреле — в пределах 1−3%.
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Она подчеркнула, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют рискоориентированный подход к анализу клиентской базы, так что с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

Выбрать карту

Довгальская напомнила, что с 1 июня 2025 года планируются следующие изменения по карточным переводам. Уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится до 100 тысяч гривен в месяц, хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне — 50 тысяч гривен в месяц.
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Эксперт предоставила несколько важных рекомендаций, которые станут полезными клиентам и помогут им избежать неудобств, связанных с предстоящими карточными ограничениями:
  1. Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК-5 и ОК-7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов). Ведь в случае необходимости банк может пойти навстречу клиенту и увеличить лимит.
  2. Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии «пустых» / неработающих счетов).
  3. Настроить автоматические платежи в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа).
  4. Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение «Дія», электронный кабинет налогоплательщика и т. п.).
«Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного пользования банковскими услугами в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к планируемым изменениям с 1 июня 2025 года, а банковские эксперты готовы предоставить исчерпывающие консультации», — подытожила Довгальская.

Лимиты на переводы: какие новые ограничения готовят украинцам

По материалам:
УНІАН
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