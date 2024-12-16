Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам — Finance.ua
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Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам

Финтех и Карты
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Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам
Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам
Еще 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел ограничение переводов с карты на карту между физическими лицами. Решением банковского регулятора был установлен лимит в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P-переводы. — Ред.). 10 декабря ряд крупнейших украинских банков подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг».
Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на исходящие переводы.
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Один из важных пунктов подписанного меморандума — введение повышенного контроля ФЛП (физлиц-предпринимателей).
Так, для вновь созданных ФЛП (до 6 месяцев. — Ред.) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения будет введено углубленное изучение его бизнес-деятельности и усилен мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода по 1 группе налогообложения. Это значит, что такие ФЛП автоматически попадают в категорию клиентов «высокого риска».
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Для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2−3 группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.
В подписанном банками меморандуме приведены новые критерии риска, которые банкам рекомендуют использовать для проверки ФЛП:
  • резкое увеличение операций по счету;
  • нулевой остаток на начало и конец дня;
  • дробление переводов, в частности круглыми суммами.
Подробнее о новых правилах банковских переводов читайте в статье по ссылке:

🔎 Лимиты на переводы: какие новые ограничения готовят украинцам

По материалам:
Finance.ua
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