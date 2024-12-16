Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам — Finance.ua

Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам Сегодня 20:03 — Финтех и Карты

Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам

Еще 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел ограничение переводов с карты на карту между физическими лицами. Решением банковского регулятора был установлен лимит в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P-переводы. — Ред.). 10 декабря ряд крупнейших украинских банков подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг».

Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на исходящие переводы.

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Один из важных пунктов подписанного меморандума — введение повышенного контроля ФЛП (физлиц-предпринимателей).

Так, для вновь созданных ФЛП (до 6 месяцев. — Ред.) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения будет введено углубленное изучение его бизнес-деятельности и усилен мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода по 1 группе налогообложения. Это значит, что такие ФЛП автоматически попадают в категорию клиентов «высокого риска».

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Для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2−3 группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

В подписанном банками меморандуме приведены новые критерии риска, которые банкам рекомендуют использовать для проверки ФЛП:

резкое увеличение операций по счету;

нулевой остаток на начало и конец дня;

дробление переводов, в частности круглыми суммами.

Подробнее о новых правилах банковских переводов читайте в статье по ссылке:

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