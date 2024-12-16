Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы — Finance.ua
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Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы

Финтех и Карты
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Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы
Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы
Еще 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел давно анонсированные ограничения переводов с карты на карту между физическими лицами.
Решением банковского регулятора был установлен лимит в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известны как P2P-переводы. — Ред.).
Это решение, по замыслу НБУ, должно было ударить по «теневой экономике», в частности, ограничить возможности игорного бизнеса, онлайн-казино.

Как можно подтвердить свои доходы

Подтверждение доходов предусматривает получение документов/информации в электронной форме:
  • сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;
  • налоговая декларация;
  • зарплатные ведомости;
  • подтверждение зачислений от государственных органов;
  • подтвержденные доходы членов семей;
  • документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.
Клиенты, которые планируют переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить в банк документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.
При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, который соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступлений на счета.
Читайте больше в нашей статье:

Лимиты на переводы: какие новые ограничения готовят украинцам

По материалам:
Finance.ua
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