Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы — Finance.ua

Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы
Еще 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел давно анонсированные ограничения переводов с карты на карту между физическими лицами.
Решением банковского регулятора был установлен лимит в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известны как P2P-переводы. — Ред.).
Это решение, по замыслу НБУ, должно было ударить по «теневой экономике», в частности, ограничить возможности игорного бизнеса, онлайн-казино.
Как можно подтвердить свои доходы
Подтверждение доходов предусматривает получение документов/информации в электронной форме:
- сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;
- налоговая декларация;
- зарплатные ведомости;
- подтверждение зачислений от государственных органов;
- подтвержденные доходы членов семей;
- документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.
Клиенты, которые планируют переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить в банк документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.
При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, который соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступлений на счета.
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