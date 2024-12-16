Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы — Finance.ua

Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы Сегодня 15:00 — Финтех и Карты

Лимиты на переводы: как можно подтвердить свои доходы

Еще 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел давно анонсированные ограничения переводов с карты на карту между физическими лицами.

Решением банковского регулятора был установлен лимит в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известны как P2P-переводы. — Ред.).

Это решение, по замыслу НБУ, должно было ударить по «теневой экономике», в частности, ограничить возможности игорного бизнеса, онлайн-казино.

Как можно подтвердить свои доходы

Подтверждение доходов предусматривает получение документов/информации в электронной форме:

сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;

налоговая декларация;

зарплатные ведомости;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.

Клиенты, которые планируют переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить в банк документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.

При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, который соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступлений на счета.

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