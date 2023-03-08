Ликвидация IBOX Bank: в monobank рассказали, как теперь пополнять карты — Finance.ua

Ликвидация IBOX Bank: в monobank рассказали, как теперь пополнять карты Сегодня 12:02 — Личные финансы

Ликвидация IBOX Bank: в monobank рассказали, как теперь пополнять карты

Во вторник, 7 марта, Национальный банк Украины принял решение об отклонении лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк». Терминалы этого банка были популярны среди клиентов monobank, пополнявших свои карты.

Сообщается, что соответствующее решение было принято в соответствии со ст. 77 Закона «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическими нарушениями АО «Айбокс Банк» требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

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Основатель monobank Олег Гороховский отреагировал на заявление Нацбанка. По его словам, команда банка смогла за сутки предложить клиентам новые способы пополнения карт.

терминалы EasyPay или City24. Клиенты monobank могут без комиссии внести наличные на карту через

Кроме того, это также можно сделать в кассах «Универсал Банка», «А-Банка» и «Укргазбанка». Операция будет производиться без комиссии.

Напомним, Национальный банк, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Банка Форварда с 8 марта 2023 года.

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Українські Новини По материалам:

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