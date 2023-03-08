Ликвидация IBOX Bank: в monobank рассказали, как теперь пополнять карты — Finance.ua
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Ликвидация IBOX Bank: в monobank рассказали, как теперь пополнять карты

Личные финансы
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Ликвидация IBOX Bank: в monobank рассказали, как теперь пополнять карты
Ликвидация IBOX Bank: в monobank рассказали, как теперь пополнять карты
Во вторник, 7 марта, Национальный банк Украины принял решение об отклонении лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк». Терминалы этого банка были популярны среди клиентов monobank, пополнявших свои карты.
Сообщается, что соответствующее решение было принято в соответствии со ст. 77 Закона «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическими нарушениями АО «Айбокс Банк» требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
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Основатель monobank Олег Гороховский отреагировал на заявление Нацбанка. По его словам, команда банка смогла за сутки предложить клиентам новые способы пополнения карт.
Клиенты monobank могут без комиссии внести наличные на карту через терминалы EasyPay или City24.
Кроме того, это также можно сделать в кассах «Универсал Банка», «А-Банка» и «Укргазбанка». Операция будет производиться без комиссии.
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Напомним, Национальный банк, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Банка Форварда с 8 марта 2023 года.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Українські Новини
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