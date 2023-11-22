Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей — Finance.ua

Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Правительство Латвии 21 ноября приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.
Об этом сообщает Delfi.
Автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, в частности, армейских частей, воинского подразделения Национальной гвардии и Центра специального назначения, а также сельского совета Матеевцев.
Общая предварительная рыночная стоимость восьми автомобилей, которые будут переданы Украине, составляет 37 850 евро.
Украине планируется передать:
- Kia Sportage;
- Toyota RAV4 (две штуки);
- Volvo XC70;
- Toyota Avensis;
- Volvo XC90;
- Volkswagen Touareg;
- Honda Legend.
Согласно закону о поддержке мирных жителей Украины, транспортные средства, принадлежащие государству, могут быть безвозмездно переданы в собственность правительства Украины, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и поддержать украинское общество.
Читайте также
Напомним, в августе правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине 38 транспортных средств, конфискованных у нетрезвых водителей.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью