Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей — Finance.ua
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Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

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Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Правительство Латвии 21 ноября приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.
Об этом сообщает Delfi.
Автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, в частности, армейских частей, воинского подразделения Национальной гвардии и Центра специального назначения, а также сельского совета Матеевцев.
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Общая предварительная рыночная стоимость восьми автомобилей, которые будут переданы Украине, составляет 37 850 евро.
Украине планируется передать:
  • Kia Sportage;
  • Toyota RAV4 (две штуки);
  • Volvo XC70;
  • Toyota Avensis;
  • Volvo XC90;
  • Volkswagen Touareg;
  • Honda Legend.
Согласно закону о поддержке мирных жителей Украины, транспортные средства, принадлежащие государству, могут быть безвозмездно переданы в собственность правительства Украины, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и поддержать украинское общество.
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Напомним, в августе правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине 38 транспортных средств, конфискованных у нетрезвых водителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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