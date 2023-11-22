Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей — Finance.ua

Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей Сегодня 12:21

Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Правительство Латвии 21 ноября приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает Delfi

Автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, в частности, армейских частей, воинского подразделения Национальной гвардии и Центра специального назначения, а также сельского совета Матеевцев.

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Общая предварительная рыночная стоимость восьми автомобилей, которые будут переданы Украине, составляет 37 850 евро.

Украине планируется передать:

Kia Sportage;

Toyota RAV4 (две штуки);

Volvo XC70;

Toyota Avensis;

Volvo XC90;

Volkswagen Touareg;

Honda Legend.

Согласно закону о поддержке мирных жителей Украины, транспортные средства, принадлежащие государству, могут быть безвозмездно переданы в собственность правительства Украины, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и поддержать украинское общество.

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Напомним, в августе правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине 38 транспортных средств, конфискованных у нетрезвых водителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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