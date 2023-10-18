Латвия предоставит 10 млн евро на помощь украинским беженцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Латвия предоставит 10 млн евро на помощь украинским беженцам

Мир
13
Латвия предоставит 10 млн евро на помощь украинским беженцам
Латвия предоставит 10 млн евро на помощь украинским беженцам
Правительство Латвии выделило 10,3 млн евро для компенсации расходов на поддержку, в частности, жилье, питание и образование для украинских беженцев.
Об этом сообщает Delfi.
Из предварительно выделенного правительством Латвии финансирования поддержки беженцев из Украины сформировался определенный остаток средств, поэтому учитывая запросы самоуправлений, которые помогают украинцам в Латвии, правительство выделило еще 10,3 млн евро.
Читайте также
«Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в этом году правительство Латвии профинансировало поддержку украинских беженцев почти на 32,2 млн евро.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.