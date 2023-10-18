Латвия предоставит 10 млн евро на помощь украинским беженцам — Finance.ua

Латвия предоставит 10 млн евро на помощь украинским беженцам Сегодня 17:20 — Мир

Латвия предоставит 10 млн евро на помощь украинским беженцам

Правительство Латвии выделило 10,3 млн евро для компенсации расходов на поддержку, в частности, жилье, питание и образование для украинских беженцев.

Об этом сообщает Delfi.

Из предварительно выделенного правительством Латвии финансирования поддержки беженцев из Украины сформировался определенный остаток средств, поэтому учитывая запросы самоуправлений, которые помогают украинцам в Латвии, правительство выделило еще 10,3 млн евро.

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«Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом году правительство Латвии профинансировало поддержку украинских беженцев почти на 32,2 млн евро.

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