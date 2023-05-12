Латвия продолжит финансовые выплаты украинцам — Finance.ua

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Латвия продолжит финансовые выплаты украинцам

Мир
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Латвия продолжит финансовые выплаты украинцам
Латвия продолжит финансовые выплаты украинцам
Сейм Латвии обсудил поправки в закон о поддержке украинцев. Они предполагают продление начальной помощи, а также компенсаций за расселение жителей Украины в Латвии до конца года.
Об этом сообщает Delfi.
В настоящее время государственная поддержка беженцев из Украины действует до 30 июня. Законопроект о поддержке украинских беженцев в Латвии до конца года был внесен на рассмотрение Сейма.
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Поскольку боевые действия в Украине продолжаются, а общественные организации настаивают на необходимости продления поддержки украинцам, в законопроекте предлагается продлить уже действующие меры поддержки — обеспечение проживания и питания жителей Украины в Латвии до 31 декабря.
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Закон о поддержке гражданских жителей Украины предусматривает, что украинские беженцы по прибытии в Латвию получают бесплатное жилье сроком до 120 дней, а латвийские физические и юридические лица могут получать компенсацию за размещение украинцев.
Кроме того, в апреле правительство Латвии утвердило изменение правил обучения детей украинских беженцев. Теперь школы смогут обеспечить детям индивидуальные планы обучения, чтобы помочь им лучше осваивать учебный материал на латышском языке по программам с 1 по 8 класс, а также по программам профессионального обучения с 1 по 3 курс.

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По материалам:
Телеканал 24
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