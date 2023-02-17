Латвия будет передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей — Finance.ua

Латвия будет передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей Сегодня 12:12

Латвия будет передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей

В Латвии придумали новый способ поддержки Украины в войне с рф. Власти страны решили отбирать автомобили у пьяных водителей и передавать украинской армии на фронт.

Об этом сообщает издание Delfi.

В четверг, 16 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины.

Они предусматривают возможность бесплатной передачи транспортных средств, принадлежащих Латвии, в собственность правительства Украины — для поддержки украинского общества.

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«В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил глава Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

В каждом конкретном случае решение о передаче машин будет принимать правительство. Сам процесс будет проходить через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

Отметим, предложение передачи конфискованных автомобилей ВСУ инициировало Министерство финансов Латвии.

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Слово і Діло По материалам:

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