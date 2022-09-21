Латвия приютила уже почти 40 тысяч украинских беженцев — Finance.ua
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Латвия приютила уже почти 40 тысяч украинских беженцев

Личные финансы
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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Латвии зарегистрировалось 38 657 украинцев, 33 574 из них получили вид на жительство с правом на трудоустройство.
Об этом со ссылкой на последнюю информацию, собранную местным Министерством внутренних дел, пишет uamedia.eu.
При этом помощью муниципальных комиссий по гражданской обороне в поисках жилья воспользовались 12 496 человек. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или живут у друзей и родственников, пояснили в МВД.
Среди беженцев 46% составляют взрослые женщины, 23% — взрослые мужчины и 31% — дети преимущественно от двух до 17 лет.
Как отметили в ведомстве, реально украинцев в стране может быть даже больше. Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной поддержке или помощи в поиске жилья, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.
По материалам:
Finance.ua
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