Латвия приютила уже почти 40 тысяч украинских беженцев — Finance.ua

Латвия приютила уже почти 40 тысяч украинских беженцев Сегодня 18:44 — Личные финансы

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Латвии зарегистрировалось 38 657 украинцев, 33 574 из них получили вид на жительство с правом на трудоустройство.

Об этом со ссылкой на последнюю информацию, собранную местным Министерством внутренних дел, пишет uamedia.eu

При этом помощью муниципальных комиссий по гражданской обороне в поисках жилья воспользовались 12 496 человек. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или живут у друзей и родственников, пояснили в МВД.

Среди беженцев 46% составляют взрослые женщины, 23% — взрослые мужчины и 31% — дети преимущественно от двух до 17 лет.

Как отметили в ведомстве, реально украинцев в стране может быть даже больше. Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной поддержке или помощи в поиске жилья, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

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