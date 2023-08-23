Латвія передає Україні 38 автівок, конфіскованих у нетверезих водіїв — ЗМІ Вчора 16:48 — Світ

Латвія передає Україні 38 автівок, конфіскованих у нетверезих водіїв — ЗМІ

У вівторок, 22 серпня, уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні 38 транспортних засобів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Про це пише видання Delfi.

Зазначається, що згідно з рішенням уряду, автомобілі призначені для Міністерства оборони України, військових частин, некомерційних установ та організацій. Загальна попередня ринкова вартість транспортних засобів, які передадуть Україні, становить понад 127 тисяч євро.

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Україні передадуть конфісковані автомобілі таких марок: Opel Astra Caravan (2003 рік випуску, попередня ринкова вартість 181 євро), Volvo V70 (2000 рік, 210 євро), Škoda Superb (2011 рік, 5200 євро), Toyota Avensis Verso (2003 рік, 1100 євро), Volkswagen Sharan (2012 рік, 212 євро), Volkswagen Passat Variant (2000 рік, 189 євро), Opel Antara (2013 рік, 6800 євро), Toyota Avensis (2010 рік, 4500 євро), Opel Vivaro (2005 рік, 4250 євро), BMW 530 (2005 рік, 5400 євро), Audi A4 (2002 рік, 201 євро), Opel Insignia (2011 рік, 4950 євро), Volvo V60 (2012 рік, 6990 євро), Toyota Yaris (2012 рік, 5850 євро).

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Також Україні передадуть: Volvo XC90 (2006 рік, 5800 євро), Audi A6 (2002 рік, 227 євро), Hyundai Santa Fe (2006 рік, 3900 євро), Škoda Octavia (2005 рік, 1250 євро), Škoda Octavia (2004 рік, 700 євро), BMW 320 (2005 рік, 3800 євро), Audi A6 Avant (2003 рік, 300 євро), Volvo S60 (2004 рік, 1200 євро), BMW 320 (2003 рік, 199 євро), незареєстрований квадроцикл HB-ATV125B (рік невідомий, 500 євро).

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Окрім того, Україні поставлять: Volvo XC70 (2014 рік, 14 000 євро), BMW 530 (2010 рік, 12 500 євро), Renault Megane (2013 рік, 5800 євро), квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014 рік, 1200 євро), Lada 4×4 (2007 рік, 800 євро), Volkswagen Golf (2009 рік, 3500 євро), Renault Master (1999 рік, 630 євро), Opel Vivaro (2007 рік, 5700 євро), Honda CRV (2005 рік, 2900 євро), Volkswagen Passat (2005 рік, 2100 євро), Ford S-Max (2007 рік, 3100 євро), Volvo XC60 (2009 рік, 9100 євро), Volkswagen Passat (2007 рік, 2200 євро), Volkswagen Transporter (1996, 420 євро).

Зазначається, що відповідно до закону «Про підтримку цивільного населення України», транспортні засоби Латвійської Держави можуть безоплатно передаватись у власність Уряду України з метою сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов’язаної з бойовими діями в Україні та підтримати українське суспільство. Це один зі способів допомоги Латвії Україні в боротьбі з російською агресією.

Довідка Finance.ua:

8 лютого в Латвії запропонували пожертвувати Україні конфісковані у п’яних водіїв автомобілі. Зміни ініціював міністр фінансів Латвії Арвілс Асераденс, який запропонував внести поправки до закону, що дозволять безоплатно передавати Україні автомобілі, конфісковані за кермування у стані сп’яніння;

17 лютого парламент Латвії схвалив поправки до закону, який дозволив передавати для української армії автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв;

станом на 5 червня Латвія передала Україні 66 автомобілів, які були конфісковано у п’яних латвійських водіїв.

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