Латвія внесла росію до списку офшорів — Finance.ua

Латвія внесла росію до списку офшорів Сьогодні 15:45 — Світ

Латвія внесла росію до списку офшорів

Уряд Латвії ухвалив рішення включити рф до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку з 1 липня 2023 року.

Про це повідомляє Delfi

Окрім росії, до переліку офшорів також увійшли Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Республіка Маршаллові острови. Мінфін Латвії закликав платників податків звернути особливу увагу на операції з особами, які розташовані, засновані або зареєстровані в цих країнах і територіях.

Ці країни були додані до переліку офшорів, оскільки вони не співпрацюють у сфері оподаткування Європейського Союзу (ЄС), який був оновлений 14 лютого 2023 року.

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Мінфін Латвії пояснив, що нові положення містять пряме посилання на перелік ЄС та його регулярне оновлення з метою уникнення подальших регулярних технічних змін та забезпечення максимально ефективного та своєчасного реагування на зміни у переліку ЄС.

У Мінфіні нагадали, що нормативно-правові акти Латвії, що регулюють сферу прямого оподаткування, передбачають спеціальний податковий режим (захисні заходи) у разі здійснення операцій з особами, які знаходяться, засновані або зареєстровані в країнах і територіях з низьким або нульовим рівнем оподаткування.

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Українська правда За матеріалами:

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