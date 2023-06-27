Латвія внесла росію до списку офшорів — Finance.ua
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Латвія внесла росію до списку офшорів

Світ
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Латвія внесла росію до списку офшорів
Латвія внесла росію до списку офшорів
Уряд Латвії ухвалив рішення включити рф до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку з 1 липня 2023 року.
Про це повідомляє Delfi.
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Окрім росії, до переліку офшорів також увійшли Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Республіка Маршаллові острови. Мінфін Латвії закликав платників податків звернути особливу увагу на операції з особами, які розташовані, засновані або зареєстровані в цих країнах і територіях.
Ці країни були додані до переліку офшорів, оскільки вони не співпрацюють у сфері оподаткування Європейського Союзу (ЄС), який був оновлений 14 лютого 2023 року.
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Мінфін Латвії пояснив, що нові положення містять пряме посилання на перелік ЄС та його регулярне оновлення з метою уникнення подальших регулярних технічних змін та забезпечення максимально ефективного та своєчасного реагування на зміни у переліку ЄС.
У Мінфіні нагадали, що нормативно-правові акти Латвії, що регулюють сферу прямого оподаткування, передбачають спеціальний податковий режим (захисні заходи) у разі здійснення операцій з особами, які знаходяться, засновані або зареєстровані в країнах і територіях з низьким або нульовим рівнем оподаткування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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