Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам — Finance.ua

Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам Сьогодні 19:15 — Світ

Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам

Латвія з 26 червня призупинила прийом всіх видів візових заяв для громадян російської федерації.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Латвії.

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«У зв’язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій в росії з 26 червня 2023 року дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном припинили прийом всіх видів візових заяв від громадян росії», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що візові заяви, які прийняли і почали обробляти до 25 червня, розглянуть.

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Нагадаємо, що восени 2022 року Латвія, Литва та Естонія закрили в'їзд для росіян, в тому числі для тих, що мають шенгенські візи, які були видані іншими державами. Громадяни рф могли отримувати, наприклад, гуманітарні візи.

Також в Латвії зобов’язали російських громадян здати тест на знання державної мови, якщо вони хочуть отримати продовження посвідки на проживання.

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УНІАН За матеріалами:

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