Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам — Finance.ua
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Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам

Світ
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Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам
Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам
Латвія з 26 червня призупинила прийом всіх видів візових заяв для громадян російської федерації.
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Латвії.
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«У зв’язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій в росії з 26 червня 2023 року дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном припинили прийом всіх видів візових заяв від громадян росії», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що візові заяви, які прийняли і почали обробляти до 25 червня, розглянуть.
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Нагадаємо, що восени 2022 року Латвія, Литва та Естонія закрили в'їзд для росіян, в тому числі для тих, що мають шенгенські візи, які були видані іншими державами. Громадяни рф могли отримувати, наприклад, гуманітарні візи.
Також в Латвії зобов’язали російських громадян здати тест на знання державної мови, якщо вони хочуть отримати продовження посвідки на проживання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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