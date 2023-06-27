Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам — Finance.ua

Латвія припинила видачу всіх видів віз росіянам
Латвія з 26 червня призупинила прийом всіх видів візових заяв для громадян російської федерації.
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Латвії.
Читайте також
«У зв’язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій в росії з 26 червня 2023 року дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном припинили прийом всіх видів візових заяв від громадян росії», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що візові заяви, які прийняли і почали обробляти до 25 червня, розглянуть.
Нагадаємо, що восени 2022 року Латвія, Литва та Естонія закрили в'їзд для росіян, в тому числі для тих, що мають шенгенські візи, які були видані іншими державами. Громадяни рф могли отримувати, наприклад, гуманітарні візи.
Також в Латвії зобов’язали російських громадян здати тест на знання державної мови, якщо вони хочуть отримати продовження посвідки на проживання.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною