Латвія може допомогти з перевезенням українського зерна залізницею — Finance.ua
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Латвія може допомогти з перевезенням українського зерна залізницею

Аграрний ринок
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Латвія може допомогти з перевезенням українського зерна залізницею
Латвія може допомогти з перевезенням українського зерна залізницею
Латвійська залізниця (LDz) бачить можливість цієї осені зайнятися перевезенням українського зерна.
Як повідомляє «Європейська правда», про це заявив голова правління компанії Ріналдс Плявнієкс в інтерв'ю Латвійському радіо, яке наводить Delfi.
Він згадав, що раніше скептично ставився до можливостей перевезення українського зерна залізницею через Латвію.
«До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо», — зазначив Плявнієкс, пояснивши, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.
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Водночас, за його словами, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.
«Зараз з’явилася можливість для перевезення українського зерна», — додав Плявнієкс.
За його оцінками, через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна.
Плявнієкс також згадав, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

Довідка Finance.ua:

  • росія 17 липня заявила про зупинку дії «зернової угоди» і пригрозила «ризиками» сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі рф. Крім того, рф почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів;
  • На початку серпня міністр з питань сільського господарства Латвії Дідзіс Шміц допустив можливість експорту українського зерна через латвійські порти.
За матеріалами:
Економічна Правда
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