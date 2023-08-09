Туреччина хоче відновити «зернову угоду» в розширеному форматі — Finance.ua
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Туреччина хоче відновити «зернову угоду» в розширеному форматі

Казна та Політика
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Туреччина хоче відновити «зернову угоду» в розширеному форматі
Туреччина хоче відновити «зернову угоду» в розширеному форматі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду у розширеному масштабі і закликав західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу миру між росією та Україною.
Про це пише Вloomberg.
Видання повідомляє, що розмови з рф, які ініціювала Туреччина щодо відновлення ініціативи у розширеному масштабі, ще тривають. Ердоган намагається донести до російського президента думку, що довгострокове припинення «зернової угоди» не принесе нікому користі.
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«На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім на постійний мир», — заявив Ердоган.
Минулого тижня Ердоган і путін вперше обговорили по телефону «зернову угоду» після того, як росія вийшла неї. Президент Туреччини сподівається що йому вдасться досягти певної згоди зі своїм російським колегою у даному питанні під час запланованого візиту російського лідера до Туреччини наприкінці цього місяця, але рішення залежить від того, чи західні країни виконають свої обіцянки.
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Повідомляється, що протягом річної дії «зернової угоди» росія неодноразово висувала вимоги щодо покращення власної торгівлі продовольством і добривами, включаючи відновлення роботи трубопроводу аміаку, який пролягав через Україну, і повторне підключення його россільгоспбанку до системи SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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