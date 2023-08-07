Польща хоче 1 млрд євро від ЄС для збільшення транзиту зерна з України — Finance.ua
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Польща хоче 1 млрд євро від ЄС для збільшення транзиту зерна з України

Аграрний ринок
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Польща хоче 1 млрд євро від ЄС для збільшення транзиту зерна з України
Польща хоче 1 млрд євро від ЄС для збільшення транзиту зерна з України
Польща представила ЄС розрахунки інвестицій, необхідних для збільшення експорту агропродукції з України через польсько-український кордон на світові ринки.
Про це, як пише PAP.
За інформацією агентства, яке ознайомилося із документами, загальний обсяг необхідних для інфраструктури інвестицій оцінюється приблизно в один мільярд євро.
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Згідно з документами, на розширення прикордонних терміналів для великих вантажівок (Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська, Корчова-Краківець) та залізничної інфраструктури в Перемишлі необхідно близько 500 млн євро, і Польща розглядає ці інвестиції як пріоритетні.
Зазначають, що інші 500 млн євро мають піти, серед іншого, на модернізацію залізничних пунктів перетину кордону Польщі з Україною, будівництво вантажних терміналів та розбудову інфраструктури для контролю вантажних перевезень на кордоні.
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За словами постійного представника Польщі при ЄС Анджея Садося, «за 1,5 року Польща хоче збільшити транзит українського зерна до третіх країн, особливо до Африки».
«Але для цього потрібні інвестиції, і ми повторюємо наші конкретні прохання до Єврокомісії щодо збільшення пропускної спроможності інфраструктури», — наголосив він.
Польща, поінформував він, продовжує підтримувати всі заходи, спрямовані на покращення функціонування так званих «коридорів солідарності» для вивозу української агропродукції.
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Напередодні в уряді Польщі заявили, що не відмовляються від намірів продовжити заборону на ввезення української агропродукції, яка діє до 15 вересня, та вважають позицію Єврокомісії політично вмотивованою.
Зазначимо, у заяві Єврокомісії від 5 червня, одночасно з рішенням про продовження частини обмежень, вказали, що до 15 вересня усі вони мають бути скасовані. Водночас з аргументації міністра з питань сільського господарства Польщі випливає, що Варшава ще сподівається переконати Брюссель змінити думку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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