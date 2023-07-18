Як «зернова угода» може працювати без росії: пояснення Мінагрополітики — Finance.ua

Як «зернова угода» може працювати без росії: пояснення Мінагрополітики Сьогодні 20:08 — Аграрний ринок

Як «зернова угода» може працювати без росії: пояснення Мінагрополітики

Україна створила страховий фонд на випадок виходу росії із «зернової угоди». Зараз у ньому 20 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

«У бюджеті поточного року дійсно передбачена стаття у розмірі 20 млрд гривень, яка може бути застосована для компенсації втрат у рамках здійснення зернових перевезень Чорним морем у разі відсутності гарантій від країни-агресора», — заявив Висоцький.

За його словами, порядок дії такого страхового фонду вже було затверджено Кабміном. Там зазначено, що можуть бути застраховані судна, які перевозять зерно, і що рішення про надання компенсацій аналізується та може ухвалюватися урядом.

«Наразі деталі обговорюються з потенційними учасниками цього механізму. Буквально днями воно буде фіналізуватися і з урахуванням, зокрема, домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема Туреччиною, вже можна буде назвати кінцеві дати та критерії функціонування», — розповів Висоцький.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, росія останні кілька місяців відмовлялася виконувати «зернову угоду» повною мірою та погрожувала вийти з домовленостей. Представники країни-агресора заявляли про нібито невиконання їхніх умов;

17 липня прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що його країна призупиняє участь у «зерновій угоді», поки «її умови не виконають»;



Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав «безсовісним» рішення росії про вихід із зернової угоди та заявив, що її має бути відновлено «якомога швидше»;



президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити роботу зернової угоди без участі росіян — спільно з Туреччиною та ООН.



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