Як «зернова угода» може працювати без росії: пояснення Мінагрополітики — Finance.ua

Як «зернова угода» може працювати без росії: пояснення Мінагрополітики
Україна створила страховий фонд на випадок виходу росії із «зернової угоди». Зараз у ньому 20 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.
«У бюджеті поточного року дійсно передбачена стаття у розмірі 20 млрд гривень, яка може бути застосована для компенсації втрат у рамках здійснення зернових перевезень Чорним морем у разі відсутності гарантій від країни-агресора», — заявив Висоцький.
За його словами, порядок дії такого страхового фонду вже було затверджено Кабміном. Там зазначено, що можуть бути застраховані судна, які перевозять зерно, і що рішення про надання компенсацій аналізується та може ухвалюватися урядом.
«Наразі деталі обговорюються з потенційними учасниками цього механізму. Буквально днями воно буде фіналізуватися і з урахуванням, зокрема, домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема Туреччиною, вже можна буде назвати кінцеві дати та критерії функціонування», — розповів Висоцький.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, росія останні кілька місяців відмовлялася виконувати «зернову угоду» повною мірою та погрожувала вийти з домовленостей. Представники країни-агресора заявляли про нібито невиконання їхніх умов;
- 17 липня прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що його країна призупиняє участь у «зерновій угоді», поки «її умови не виконають»;
- Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав «безсовісним» рішення росії про вихід із зернової угоди та заявив, що її має бути відновлено «якомога швидше»;
- президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити роботу зернової угоди без участі росіян — спільно з Туреччиною та ООН.
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