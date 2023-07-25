У Євросоюзі розглянуть можливість вивезення українського зерна за новим маршрутом — Finance.ua

У Євросоюзі розглянуть можливість вивезення українського зерна за новим маршрутом Сьогодні 20:04 — Аграрний ринок

У Євросоюзі розглянуть можливість вивезення українського зерна за новим маршрутом

У Європейській комісії (ЄК) оцінили можливість вивезення зерна з України через Прибалтику. Там готові розглянути вивіз через порти в цих країнах.

Представник ЄК Адальберт Янц розповів журналістам, що Київ виступив із новою пропозицією щодо вивезення зерна з територій, що перебувають у зоні бойових дій. Йдеться про посередництво балтійських країн.

«Усі можливості для експорту через маршрути солідарності важливі. У Єврокомісії працюють у всіх напрямках, балтійські маршрути, безперечно, є важливими», — зазначив Янц, оцінюючи описану ініціативу.

Нагдаємо, російський диктатор володимир путін видав низку заяв про зернову угоду. Він поскаржився на «утиски» росії, проте заявив, що країна-терорист розгляне можливість повернутися до зернової угоди.

Вже з 20 липня, через два дні після виходу із зернових договорів, росія оголосила всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, такими, що перевозять військові вантажі. Тож держава-терорист вважатиме їх «законною військовою ціллю».

Як повідомлялось раніше, країна-агресорка росія зривала дію зернової угоди за заздалегідь напрацьованим планом. ГУР МО перехопило закриту підсумкову доповідь «про роботу російської частини спільного координаційного центру під час реалізації ініціативи».

Загалом текст документа присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди. Відповідно до доповіді, так званий спільний координаційний центр бачив своїм ключовим завданням максимальне зменшення об'єму зерна, яке вивозилося в межах зернової угоди.

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