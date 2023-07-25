Зробив нову пропозицію. Генсек ООН закликав росію повернутися до «зернової угоди» — Finance.ua

Зробив нову пропозицію. Генсек ООН закликав росію повернутися до «зернової угоди» Сьогодні 08:35 — Аграрний ринок

Зробив нову пропозицію. Генсек ООН закликав росію повернутися до «зернової угоди»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав росію повернутися до «зернової угоди» після того, як він зробив нову пропозицію щодо ініціативи.

Про це повідомляє Askanews

«Я закликаю росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції», — заявив генсек.

Він наголосив, що зараз росія та Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Читайте також В ООН збирають Радбез через зрив росією зернової угоди

Як зазначив Гутерреш, зі свого боку він підтверджує, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і росії. Таким чином, продовольча безпека буде «забезпечена для всіх».

Вихід росії із «зернової угоди»

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у «зерновій угоді». Вона дозволяла експортувати українське продовольство Чорним морем.

Представники країни-агресора вирішили виправдати свій крок нібито тим, що їхні умови у межах домовленостей не виконуються. Найчастіше вони скаржилися на відсутність транзиту аміаку через Україну.

У відповідь на такий крок Москви президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт Чорним морем, але вже без участі рф. У кремлі відреагували на це погрозами топити всі кораблі, які прямуватимуть до портів України.

1 липня 2023 року українському ринку землі виповнилося 2 роки. Про успіхи першого етапу земельної реформи, майбутні перспективи ринку землі та агрогалузі, про можливості для приватного інвестора поговоримо на конференції - AgroInvestDay, що відбудеться 27 липня у Києві. Ця подія буде корисною для підприємців, IT, військових, держслужбовців та всіх, хто бажає вигідно інвестувати в українську землю і українського агровиробника. Для наших читачів діє знижка 10% на квиток за промокодом FinanceAgro.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.