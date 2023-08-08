В ОП розповіли про подальшу долю «зернового коридору» — Finance.ua

В ОП розповіли про подальшу долю «зернового коридору» Сьогодні 10:14 — Аграрний ринок

В ОП розповіли про подальшу долю «зернового коридору»

Україна продовжить робити все можливе для експорту свого продовольства, навіть незважаючи на рішення росії вийти із «зернової угоди».

Про це під час зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що договір України з Туреччиною та ООН щодо «зернового коридору» було продовжено. Нині головна проблема у частині договору ООН, Туреччини та росії.

За словами Єрмака, Україна виконувала всі умови в рамках домовленостей.

«Україна вже заявила, що шантаж із нами не спрацює. Ми бачимо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити дію „зернового коридору“. Якщо це не вдасться, Україна зі свого боку робитиме все можливе, щоб наше зерно потрапляло туди, де воно необхідне», — наголосив керівник ОП.

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Нагадаємо, кілька тижнів тому прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що його країна «призупиняє» участь у «зерновій угоді», доки всі її умови не виконають. Таким чином, експорт українського зерна Чорним морем було припинено.

Після цього Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити перевезення українського зерна Чорним морем без участі росії. Глава держави зазначав, що для цього наш уряд складає детальний план.

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