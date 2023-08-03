Україна планує взяти на себе всі страхувальні ризики, пов’язані з «зерновим коридором» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна планує взяти на себе всі страхувальні ризики, пов’язані з «зерновим коридором»

Аграрний ринок
0
Україна планує взяти на себе всі страхувальні ризики, пов’язані з «зерновим коридором»
Україна планує взяти на себе всі страхувальні ризики, пов’язані з «зерновим коридором»
Український уряд розглядає можливість страхування суден і компаній, які йтимуть «зерновим коридором».
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України в четвер.
Прем'єр зазначив, що наразі обговорюється можливість взяття державою на себе таких ризиків у Чорному морі за прикладом із Дунаєм.
Читайте також
«Україна як держава за рахунок бюджету рішенням уряду застрахувала всі торговельні судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через Дунайські порти. Зараз ми в уряді обговорюємо і, впевнений, ухвалимо рішення щодо страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть «зерновим коридором», — сказав Шмигаль.
Однак, за його словами, навіть у цьому випадку Україна потребуватиме підтримки партнерів.
Читайте також
«Звичайно, це спрацює один раз. Ми розуміємо, що якщо росіяни затоплять або підірвуть якесь торгове судно, це колосально ускладнить нашу роботу із залучення партнерів до „зернового коридору“. Тому потрібна підтримка партнерів, щоб цього не сталося», — наголосив він.
Нагадаємо, у ніч на середу, 2 серпня, внаслідок російської атаки на морський порт «Ізмаїл» та інфраструктуру «Українського Дунайського пароплавства» було знищено 40 тис. тонн зерна, на яке очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Лише за минулу добу вже два судна відмовилися швартуватися у порту «Ізмаїл».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.