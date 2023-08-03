Світові ціни на зерно зросли через російську атаку порту на Дунаї — Finance.ua
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Світові ціни на зерно зросли через російську атаку порту на Дунаї

Аграрний ринок
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Пшениця
Пшениця
Ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% після російської атаки на портову інфраструктуру на Дунаї.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що після атаки ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% і все ще зростали приблизно на 2,5% пізніше вранці, оскільки трейдери знову занепокоєні тим, що витіснення України, одного з найбільших світових експортерів, з ринку може негативно вплинути на світові поставки.
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Порт, розташований через річку від Румунії, країни-члена НАТО, слугував основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила фактичну блокаду українських чорноморських портів.
Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі Одеської області внаслідок російського обстрілу у вівторок, 2 серпня, пошкоджень і руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.
Ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї. Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи вдарив і по елеватору, і по зерносховищу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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