Світові ціни на зерно зросли через російську атаку порту на Дунаї — Finance.ua

Світові ціни на зерно зросли через російську атаку порту на Дунаї Сьогодні 04:34 — Аграрний ринок

Пшениця

Ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% після російської атаки на портову інфраструктуру на Дунаї.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що після атаки ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% і все ще зростали приблизно на 2,5% пізніше вранці, оскільки трейдери знову занепокоєні тим, що витіснення України, одного з найбільших світових експортерів, з ринку може негативно вплинути на світові поставки.

Читайте також Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти

Порт, розташований через річку від Румунії, країни-члена НАТО, слугував основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила фактичну блокаду українських чорноморських портів.

Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі Одеської області внаслідок російського обстрілу у вівторок, 2 серпня, пошкоджень і руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї. Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи вдарив і по елеватору, і по зерносховищу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.