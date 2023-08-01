Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти — Finance.ua

Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти Сьогодні 19:14 — Аграрний ринок

Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти

Україна та Хорватія домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це пише «Європейська правда» із посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Такої домовленості вдалося досягнули під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана.

Очільники обох зовнішньополітичних відомств провели переговори щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української «формули миру».

«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю», — оголосив Кулеба.

«Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері - це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — додав український міністр.

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Також голова МЗС України подякував уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше питання транзиту українського зерна через порти обговорювали також Греція та Болгарія.

Як відомо, росія 17 липня заявила про зупинку дії «зернової угоди» і пригрозила «ризиками» сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі рф. Крім того, москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що «ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди».

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