Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти — Finance.ua

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Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти

Аграрний ринок
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Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти
Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти
Україна та Хорватія домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи.
Про це пише «Європейська правда» із посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.
Такої домовленості вдалося досягнули під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана.
Очільники обох зовнішньополітичних відомств провели переговори щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української «формули миру».
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«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю», — оголосив Кулеба.
«Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері - це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — додав український міністр.
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Також голова МЗС України подякував уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, раніше питання транзиту українського зерна через порти обговорювали також Греція та Болгарія.
Як відомо, росія 17 липня заявила про зупинку дії «зернової угоди» і пригрозила «ризиками» сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі рф. Крім того, москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.
У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що «ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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