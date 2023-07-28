Єврокомісія не може допомогти Україні знизити вартість транзиту зерна територією ЄС — Reuters Сьогодні 17:36 — Аграрний ринок

Єврокомісія не може допомогти Україні знизити вартість транзиту зерна територією ЄС — Reuters

У Єврокомісії немає коштів і чіткого способу допомогти профінансувати додаткові транспортні витрати для транзиту українського зерна після виходу рф із зернової угоди.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters

21 липня Мінагрополітики України звернулося до єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов’язаних із використанням альтернативних маршрутів ЄС, відомих як «шляхи солідарності». Україна оцінює додаткові витрати в $30−40 за тонну.

У листі також містилося прохання збільшити пропускну спроможність шляхів солідарності на 1−1,5 млн тонн на місяць за рахунок «зелених коридорів», зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Однак чіткого шляху вирішити цю проблему немає, кажуть джерела агентства.

«Ми поки що не знайшли рішення для підтримки зернового транспорту. Люди ламають голову над цим з минулого року», — сказало джерело, знайоме з дискусіями в Єврокомісії.

Одне дипломатичне джерело повідомило агентству, що кошти на потреби України можуть надійти тільки після середньострокового перегляду бюджету, на який може піти ще кілька місяців — навіть з урахуванням того, що незабаром очікується осінній урожай кукурудзи.

За словами іншого дипломатичного джерела, зростає опір імпорту українського зерна, оскільки деякі держави не бачать сенсу в оплаті додаткових транспортних витрат.

«Тут ще питання конкуренції… Це — не завдання Комісії надавати (транспортну) страховку. Держави можуть дати гарантії, але жодних остаточних дискусій немає», — повідомило ще одне джерело.

ЄС створив шляхи солідарності в травні 2022 року, а Комісія разом з іншими кредиторами виділила 1 млрд євро ($1,1 млрд), на усунення вузьких місць у логістиці та скорочення деяких витрат.

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