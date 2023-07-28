Єврокомісія не може допомогти Україні знизити вартість транзиту зерна територією ЄС — Reuters — Finance.ua
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Єврокомісія не може допомогти Україні знизити вартість транзиту зерна територією ЄС — Reuters

Аграрний ринок
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Єврокомісія не може допомогти Україні знизити вартість транзиту зерна територією ЄС — Reuters
Єврокомісія не може допомогти Україні знизити вартість транзиту зерна територією ЄС — Reuters
У Єврокомісії немає коштів і чіткого способу допомогти профінансувати додаткові транспортні витрати для транзиту українського зерна після виходу рф із зернової угоди.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.
21 липня Мінагрополітики України звернулося до єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов’язаних із використанням альтернативних маршрутів ЄС, відомих як «шляхи солідарності». Україна оцінює додаткові витрати в $30−40 за тонну.
У листі також містилося прохання збільшити пропускну спроможність шляхів солідарності на 1−1,5 млн тонн на місяць за рахунок «зелених коридорів», зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.
Однак чіткого шляху вирішити цю проблему немає, кажуть джерела агентства.
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«Ми поки що не знайшли рішення для підтримки зернового транспорту. Люди ламають голову над цим з минулого року», — сказало джерело, знайоме з дискусіями в Єврокомісії.
Одне дипломатичне джерело повідомило агентству, що кошти на потреби України можуть надійти тільки після середньострокового перегляду бюджету, на який може піти ще кілька місяців — навіть з урахуванням того, що незабаром очікується осінній урожай кукурудзи.
За словами іншого дипломатичного джерела, зростає опір імпорту українського зерна, оскільки деякі держави не бачать сенсу в оплаті додаткових транспортних витрат.
«Тут ще питання конкуренції… Це — не завдання Комісії надавати (транспортну) страховку. Держави можуть дати гарантії, але жодних остаточних дискусій немає», — повідомило ще одне джерело.
ЄС створив шляхи солідарності в травні 2022 року, а Комісія разом з іншими кредиторами виділила 1 млрд євро ($1,1 млрд), на усунення вузьких місць у логістиці та скорочення деяких витрат.
За матеріалами:
НВ
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