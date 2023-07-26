Заблокувавши «зерновий коридор», росія збільшила власний експорт на 60% — Finance.ua

Заблокувавши «зерновий коридор», росія збільшила власний експорт на 60% Сьогодні 21:35 — Аграрний ринок

Заблокувавши «зерновий коридор», росія збільшила власний експорт на 60%

З 1 липня 2023 року росія відвантажила на експорт 3,258 млн тонн пшениці, що майже в 1,6 раза більше, ніж роком раніше.

Найбільший попит на пшеницю відзначений із боку Саудівської Аравії. Відправлення до цієї країни збільшилися у 2,2 раза, до 428 тис. тонн. У напрямку Єгипту експорт зріс на 85%, до 345 тис. тонн, Ізраїлю — майже в 1,9 раза, до 198 тис. тонн. По понад 100 тис. тонн пшениці було відвантажено до Бангладеш, Ємену, Танзанії.

Зараз спостерігається розширення географії постачань — до Судану й Катару цього сезону вже відправлено по понад 60 тис. тонн пшениці, до Бразилії — 62 тис. тонн.

Після виходу рф із «зернової угоди» французька пшениця за тиждень подорожчала на 12,7% — до $284 за тонну, американська — на 12,6%, до $278. Російська пшениця подорожчала менше — на 6,5% — до $245 за тонну.

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у «зерновій угоді». Вона дозволяла експортувати українське продовольство Чорним морем.

Представники країни-агресора вирішили виправдати свій крок нібито тим, що їхні умови у межах домовленостей не виконуються. Найчастіше вони скаржилися на відсутність транзиту аміаку через Україну.

У відповідь на такий крок москви президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт Чорним морем, але вже без участі рф. У кремлі відреагували на це погрозами топити всі кораблі, які прямуватимуть до портів України.

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