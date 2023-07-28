Через зрив зернової угоди Африка «голодуватиме» мінімум два роки — британська розвідка Сьогодні 21:31

Країнам Африки прогнозують продовольчу кризу мінімум на два роки, як наслідок зриву «зернової угоди» з Україною, який рф, ймовірно, планувала завчасно.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, коментуючи вихід росії з відповідної «чорноморської» ініціативи (BSGI) щодо безпечного експорту українського зерна, а також спільний саміт рф з лідерами Африки (подія відбулася 27 липня у Санкт-Петербурзі).

Зазначається, що зустріч відбулася на десятий день після того, як москва розірвала угоду: на цей раз «бачити» Путіна захотіли лише 17 лідерів, тоді як на минулій зустрічі були присутні глави 43 країн Африки.

«BSGI дозволив експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідне харчування для таких держав, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан», — зазначає відомство.

Британська розвідка констатує, що своїми діями в Україні росія підштовхує світ до зростання вартості зерна: «Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці принаймні на наступні два роки», — йдеться у повідомленні.

УНІАН За матеріалами:

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