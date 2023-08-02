У Зеленського розкритикували неналежну реакцію світу на припинення РФ зернової угоди — Finance.ua
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У Зеленського розкритикували неналежну реакцію світу на припинення РФ зернової угоди

Казна та Політика
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У росії немає приводу припиняти шантажувати світ припиненням зернової угоди, оскільки у мирової спільноти це не викликає належної реакції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, так звана «група путіна» вирішила вкотре зіграти в принизливий шантаж — розірвала зернову угоду, заблокувала акваторію, навмисно посилила голод на Африканському континенті, публічно завдала ударів по портовій та зерновій інфраструктурі України, загрожувала комерційному судноплавству третіх країн, а належної реакції на це досі немає.
«Замість жорстких рішень і показового ігнорування вимог «російських кремлівських старців» міжнародна спільнота принижено так просить: «Поверніться до угоди, і ми заплющимо очі на ваші погрози та злочини», — констатує радник.
Саме тому, за словами Подоляка, росія продовжує шантажувати, обстрілювати Україну, намагаючись досягнути своєї мети.
«Питання: чому російський агресор повинен зупинитися, а не продовжувати використовувати примітивний шантаж, убивства й руйнування для досягнення своїх локальних цілей?» — риторично питається он.

Довідка Finance.ua:

  • 17 липня в росії заявили про припинення «зернової угоди», укладеної раніше. У зв’язку з цим Україна втратила можливість експортувати агропродукцію «зерновим коридором», організованим в рамках угоди, підписаної за участю ООН та Туреччини у липні минулого року в Стамбулі.
  • В Україні заявили, що розглядають транспортування зерна через територіальні води Румунії та Болгарії. На це в рф одразу пригрозили, що вважатимуть залученими у війну ті країни, суди яких прямуватимуть до чорноморських портів України. У Міноборони України пообіцяли відповісти тим самим.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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