Сколько украинцев получают помощь в Латвии — Finance.ua

Сколько украинцев получают помощь в Латвии Сегодня 13:31 — Мир

Сколько украинцев получают помощь в Латвии

Латвия продолжает активно поддерживать беженцев из Украины. Согласно данным городской думы столицы Латвии — Риги, в сентябре по сравнению с августом количество получателей социальной помощи уменьшилось на 8% (1270 человек), а сумма использованных средств — на 15% (357,8 тыс. евро).

Об этом пишет Baltijas balss.

По сравнению с сентябрем 2022 количество получателей социальной помощи уменьшилось на 13% (2052 человека), а объем средств на социальную помощь — на 15% (361,8 тыс. евро).

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Столичные власти отмечают, что сокращение количества получателей социальной помощи связано со значительным уменьшением количества украинских беженцев, которым назначается и выплачивается социальная помощь.

Всего за девять месяцев этого года на социальную помощь в столице потрачено 27,1 млн евро, или 78% запланированного объема, в том числе чуть более 19 млн было выплачено жителям Риги, а более 8 млн — украинским беженцам.

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Напомним, что ранее правительство Латвии выделило дополнительные 10,3 миллиона евро для поддержки украинских беженцев, спасающихся от войны, развязанной россией в Украине. Эти деньги покроют расходы местных общин на жилье, питание, социальную поддержку, образование и другие нужды украинцев. Денежные средства будут компенсацией за период с июля по ноябрь.

С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования для поддержки беженцев из Украины, которое выделили ранее, а также запросов от местного самоуправления, правительство решило дополнительно предоставить более 10 миллионов евро. В течение этого года общая сумма на поддержку украинцев в Латвии составила почти 32,2 миллиона евро.

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