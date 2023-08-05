В Латвии острая нехватка рабочих рук: хотят облегчить въезд трудовых мигрантов — Finance.ua

В Латвии острая нехватка рабочих рук: хотят облегчить въезд трудовых мигрантов Сегодня 17:30 — Личные финансы

В Латвии острая нехватка рабочих рук: хотят облегчить въезд трудовых мигрантов

Министерство экономики Латвии разрабатывает стратегию, призванную бороться с острой нехваткой рабочей силы и облегчить процесс привлечения трудовых мигрантов.

Об этом сообщает LSM.

Глава Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите подчеркнул, что ситуация с доступностью рабочей силы становится все более серьезной. Людей не хватает как в отраслях, где требуются неквалифицированные кадры, так и в сферах интеллектуального труда.

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«Мы призываем к открытию этого рынка, чтобы мы, предприниматели, могли приглашать и привозить людей быстрее и проще. При этом ответственность за их отъезд домой возложить на нас, контролировать этот срок», — заявил он.

Министерство экономики Латвии признало проблему и заявило, что готово пойти навстречу, чтобы работодателям было легче временно привлекать трудовых мигрантов для завершения некоторых проектов. Одно из послаблений, например, состоит в том, чтобы позволить работодателю самостоятельно убедиться и проверить наличие у работника необходимого образования.

«Возложить больше ответственности на работодателя, который приглашает, и тем самым облегчить эту бюрократию. А если будут нарушения, конечно, мы будем способствовать включению в действующий закон об иммиграции тех норм, которые позволяют Управлению по делам гражданства и миграции и другим ответственным учреждениям наказывать этих недобросовестных работодателей, лишив их возможности приглашать работников из-за границы», — объяснила министр экономики Илзе Индриксон.

Стратегию развития человеческого капитала еще дорабатывают. Она будет делать упор больше не на приезжих, а на местных.

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Министр подчеркнула, что сейчас 27% трудоспособного населения не являются экономически активными, местные жители должны быть обучены и привлечены к рынку труда. Также планируется привлекать рабочую силу из регионов, в том числе за счет повышения мобильности населения.

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Економічна Правда По материалам:

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