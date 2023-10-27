Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах — транспорт передадут Украине — Finance.ua
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Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах — транспорт передадут Украине

Мир
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Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах — транспорт передадут Украине
Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах — транспорт передадут Украине
В Латвии сделали серьезный шаг к началу конфискации автомобилей с российской регистрацией и их последующей передаче Украине. Соответствующие законодательные поправки принял в первом чтении Сейм Латвии.
Об этом говорится в сообщении латвийского парламента.
«Поправки к Закону о дорожном движении предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в россии, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок», — говорится в сообщении.
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Речь идет о сроке в три месяца с момента вступления в силу поправок. Кроме того, владельцев авто при изъятии транспортного средства оштрафуют на сумму от 750 до 2000 евро.
Планируется, что поправки будут окончательно приняты и вступят в силу в середине ноября. То есть конфискацию российских автомобилей в Латвии могут начать с середины февраля.
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Автомобили на российских номерах смогут участвовать в дорожном движении Латвии лишь транзитом на 24 часа. При этом владелец авто с российской регистрацией при въезде в страну должен будет предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе в специальной электронной системе.
Ожидается, что конфискованные транспортные средства будут переданы Украине, сообщают авторы законопроекта.

Справка Finance.ua:

  • автомобили с российскими номерами уже не могут въезжать в Латвию. Аналогичные решения приняты во всех странах ЕС, граничащих с рф, а также в Норвегии, через которую россияне ввозили свои машины обходным путем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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