Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах — транспорт передадут Украине Сегодня 12:45 — Мир

Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах — транспорт передадут Украине

В Латвии сделали серьезный шаг к началу конфискации автомобилей с российской регистрацией и их последующей передаче Украине. Соответствующие законодательные поправки принял в первом чтении Сейм Латвии.

Об этом говорится в сообщении латвийского парламента.

«Поправки к Закону о дорожном движении предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в россии, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

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Речь идет о сроке в три месяца с момента вступления в силу поправок. Кроме того, владельцев авто при изъятии транспортного средства оштрафуют на сумму от 750 до 2000 евро.

Планируется, что поправки будут окончательно приняты и вступят в силу в середине ноября. То есть конфискацию российских автомобилей в Латвии могут начать с середины февраля.

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Автомобили на российских номерах смогут участвовать в дорожном движении Латвии лишь транзитом на 24 часа. При этом владелец авто с российской регистрацией при въезде в страну должен будет предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе в специальной электронной системе.

Ожидается, что конфискованные транспортные средства будут переданы Украине, сообщают авторы законопроекта.

Справка Finance.ua:

автомобили с российскими номерами уже не могут въезжать в Латвию. Аналогичные решения приняты во всех странах ЕС, граничащих с рф, а также в Норвегии, через которую россияне ввозили свои машины обходным путем.

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Обозреватель По материалам:

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