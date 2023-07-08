В Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами — Finance.ua

В Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами Сегодня 03:31 — Мир

В Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами

Владельцы автомобилей с российскими номерами начали жаловаться на конфискацию их транспорта в Германии: в некоторых случаях власти рассматривают ввоз собственных автомобилей как экспорт санкционных товаров из россии в Евросоюз.

По словам адвоката и партнера BGP Litigation Сергея Гландина, речь идет о 833-м секторальном регламенте, где запрещен экспорт из россии в Евросоюз товаров, указанных в приложении 21, к которым относятся и автомобили.

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Автомобили конфискуют, несмотря на то, что их не собираются продавать.

Согласно постановлению о санкциях (статья 3i № 833/2014), в Евросоюзе запрещено покупать, ввозить и провозить транзитом товары, перечисленные в приложении 21 к настоящему документу, если эти товары приносят значительный доход россии и могут дестабилизировать ситуацию в Украине, заявили в немецкой таможне.

Представитель ведомства подчеркнул, что документ упоминает автомобили, поэтому они в принципе подлежат запрету.

«Таможня осуществляет контроль за соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в пределах своих полномочий», — сообщили немецкие таможенники.

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borgexpert По материалам:

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