В Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами — Finance.ua

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В Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами

Мир
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В Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами
В Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами
Владельцы автомобилей с российскими номерами начали жаловаться на конфискацию их транспорта в Германии: в некоторых случаях власти рассматривают ввоз собственных автомобилей как экспорт санкционных товаров из россии в Евросоюз.
По словам адвоката и партнера BGP Litigation Сергея Гландина, речь идет о 833-м секторальном регламенте, где запрещен экспорт из россии в Евросоюз товаров, указанных в приложении 21, к которым относятся и автомобили.
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Согласно постановлению о санкциях (статья 3i № 833/2014), в Евросоюзе запрещено покупать, ввозить и провозить транзитом товары, перечисленные в приложении 21 к настоящему документу, если эти товары приносят значительный доход россии и могут дестабилизировать ситуацию в Украине, заявили в немецкой таможне.
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Представитель ведомства подчеркнул, что документ упоминает автомобили, поэтому они в принципе подлежат запрету.
«Таможня осуществляет контроль за соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в пределах своих полномочий», — сообщили немецкие таможенники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
borgexpert
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