Литва обязала авто с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода — Finance.ua
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Литва обязала авто с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода

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Автомобили с российскими номерами, прибывшие в Литву до 11 сентября 2023, должны покинуть страну и территорию всего Европейского союза в течение шести месяцев с даты въезда.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Таможня напоминает о том, что исключения производятся только для зарегистрированных в российской федерации автомобилей, на которых граждане россии следуют через территорию Литвы транзитом в Калининградскую область. Однако для этого нужно предъявить транзитный документ FTD.
В частности, таможня предостерегает от покупки или импорта автомобилей, зарегистрированных в россии или имеющих российское происхождение. За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.
Запрет на въезд авто с российскими номерами
13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили о запрете въезда автомобилей с российскими номерами на их территорию после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций.
Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в рф, или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.
По материалам:
РБК-Україна
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