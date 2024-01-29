Курс доллара в феврале: что будет влиять на валютный рынок Украины — Finance.ua

Курс доллара в феврале: что будет влиять на валютный рынок Украины Сегодня 11:02 — Валюта

Курс доллара в феврале: что будет влиять на валютный рынок Украины

Ситуация на валютном рынке в феврале 2024 года по всем признакам не претерпевает существенных изменений: она мало чем будет отличаться от второй половины января, когда рынок оправился от постепенного и достаточно продолжительного роста курса доллара.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

«Конечно, на рынок будет влиять ряд экономических и военных факторов, от которых и будут зависеть курсовые изменения», — сказал он.

Межбанк

Как отметил Лесовой, реализация стратегии НБУ «управляемой гибкости» вместе с минимизацией межкурсовой разницы будет влиять на рынок в феврале.

«Этот фактор можно считать или самым главным, или же системным. Ведь политика НБУ на дальнейшую либерализацию рынка не изменилась: с одной стороны, будет продолжаться „мягкое“ вмешательство в межбанк путем валютных интервенций, объем которых может зависеть от уровня спроса», — сказал банкир.

По его мнению, НБУ по-прежнему будет держать руку на пульсе спроса, пытаясь достичь равновесия.

«Мы предполагаем, что объем валютных вливаний на межбанк будет в пределах, так сказать, ежемесячного бюджета — до 2,5−3 млрд долларов. Однако в случае необходимости регулятор будет действовать более гибко, увеличивая интервенции до 800−900 млн долларов в неделю», — прогнозирует банкир.

Наличный рынок

Лесовой считает, что, как и в последние 2−3 месяца курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться с учетом межбанка. Ожидается, что отрыв наличных курсов от межбанка не превысит 0,5 грн.

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«Учитывая такую ​​карту валютного рынка, курсовые коридоры в феврале будут следующими: на межбанке они будут в пределах 37−39 грн/доллар и 40,5−42,5 грн/евро, а на наличном рынке — 37,5−39, 5 грн/доллар и 40−43 грн/евро. Другими словами, общая ситуация станет логичным продолжением второй половины января», — ожидает банкир.

Международная макрофинансовая помощь

Лесовой напомнил, что именно в феврале придет время утверждения международной финансовой поддержки: 1 февраля ожидается одобрение долгосрочной программы поддержки Украины от ЕС на 50 млрд евро, а уже на следующий день США могут принять «вожделенный» пакет помощи на 61 млрд долларов.

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«Отдельно следует упомянуть анонсированный пакет финпомощи от США на 11,8 млрд долларов на социальную сферу и поддержку экономики. Но важным станет не только объем финподдержки (в 2024 году Украина потребует до 3 млрд долларов ежемесячно), но еще и сроки ее получения», — сказал он.

По его словам, для валютного рынка, в целом для экономики страны, важно иметь определенность, график помощи. Отчасти благодаря возобновлению системной финансовой поддержки у регулятора будет возможность проводить более гибкую политику на межбанке.

Возобновление объемов экспорта

Как отметил Лесовой, «снятие блокады — возобновление блокады» — в таком режиме Украина находится уже длительное время.

«Конечно, рост объемов экспорта зерна по новому зерновому коридору — это весомый прогресс для развития экспорта. Однако аритмичная блокировка западных границ срывает выполнение действующих контрактов. Не секрет, что такая блокада — политические маневры наших соседей, которые обеспокоены определенными привилегиями Украины от ЕС. однако мы не исключаем, что к экспортной изоляции может быть причастна и страна-агрессор», — считает эксперт.

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По его словам, на рынок валют будет косвенно влиять еще и фактор войны. Это и ситуация на фронте, преодоление последствий войны, предотвращение новых актов агрессии, а также устойчивость общества к новым вызовам.

«В целом валютный рынок будет находиться в состоянии „ожидаемой прогнозируемости“: текущие колебания курсов валют не должны быть заоблачными или сенсационными. Частые изменения курсов станут логичным следствием пути к окончательной либерализации рынка. Однако вполне возможно, что на рынок повлияет до сих пор не учтенный и неожиданный фактор (-ры), который может актуализироваться именно в феврале», — констатировал начальник департамента казначейства Глобус Банка

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