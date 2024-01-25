В НБУ указали на важный нюанс при покупке долларов — Finance.ua

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В НБУ указали на важный нюанс при покупке долларов

Валюта
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В НБУ указали на важный нюанс при покупке долларов
В НБУ указали на важный нюанс при покупке долларов
Положение об осуществлении сделок с валютными ценностями НБУ предусматривает, что от обмена валют можно отказаться в течение 15 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины (НБУ).
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«Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ», — говорится в разъяснении.
Отметим, что иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев. По состоянию на 1 октября 2023 года финансовые активы граждан и бизнеса в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долларов (+8 млрд долларов с начала года).
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Справка Finance.ua:

  • Только в ноябре 2023 года банки ввезли в Украину наличных долларов и евро более чем на 1 млрд долларов.
  • В декабре 2203 года украинцы купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты — 1,026 млрд долларов.
  • Всего за 2023 год украинцы продали 18,222 млрд долларов и купили 23,015 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 4,793 млрд долларов.

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По материалам:
РБК-Україна
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