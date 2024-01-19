Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз

Валюта
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Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз
Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз
Курс доллара по отношению к гривне вырастет в течение следующих 12 месяцев, прогнозируют финансовые аналитики и банкиры. Девальвационные ожидания ухудшились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
По данным НБУ, финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. В декабре они ожидали курс 40,08 грн/доллар.

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Кроме того, банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 41,16 грн/доллар.
Население ждет курс 39,75 грн/доллар.
График: НБУ
График: НБУ
Ранее НБУ сообщал, что ожидания бизнеса относительно уровня девальвации национальной валюты незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.06 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.00 грн/долл. США). Большая часть респондентов (55.4% по сравнению с 56.5% в ІІІ квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.
Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозировал, что ситуация с курсом гривны может развиваться по оптимистическому или пессимистическому сценарию. Если не будет макрофинансовой помощи, курс доллара покатится достаточно сильно. Если макрофинансовая помощь будет своевременно — практически не будет никаких изменений, он будет болтаться в размере 38−39.
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По материалам:
РБК-Україна
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