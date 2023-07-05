Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с мая прошлого года — Finance.ua
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Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с мая прошлого года

Валюта
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Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с мая прошлого года
Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с мая прошлого года
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2023 года снизился на 0,9% до 37,24 гривны. Курс снизился до минимума с мая 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
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По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 7,3%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за июнь 1,574 млрд долларов. При этом у населения купили 1,398 млрд долларов.
Динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была значительно лучше, чем прогнозировали аналитики.
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Финансовые аналитики в июне прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

  • В течение июня украинцы продавали валюты больше, чем покупали, впервые с июля прошлого года. С августа 2022 по май 2023 года на розничном рынке преобладала покупка валюты, а в январе и феврале превышение достигало полумиллиарда долларов в месяц;
  • агентство Bloomberg считает, что стабильность ситуации позволяет постепенно отменять меры, которые НБУ предпринимал в начале полномасштабного вторжения;
  • инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара к концу 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ - в 2024-м.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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